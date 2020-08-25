Лучшие стартапы бизнес-акселератора внедрят в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Лучшие стартапы Seedspace Nur-Sultan будут внедрены в столице. Об этом сообщила пресс-секретарь Astana Innovations Асель Алимханова, передает МИА «Казинформ».

«Инновационная экосистема - сложная вещь. Ею нужно заниматься, строить, развивать. Раз и по щелчку пальцев она не появится. Компания Astana Innovations вот уже немало лет в данной теме. Были сделаны определенные шаги - более 5 тысяч человек благодаря Astana Innovations challenge прошли марафоны хакеров, познакомились с инновационной экокультурой, научились работать в конкурентной среде», - отметила на своей странице в Facebook Асель Алимханова.

Буквально недавно на площадке бизнес-акселератора Seedspace Nur-Sultan участники экосистемы представили свои проекты.

Среди них:

- Infinte Bilim - Образовательная онлайн-платформа по STEM (Science, Technology, Engineering, math) направлениям на казахском языке. Платформа позволяет изучать теоретическую и практическую часть в новом формате, следить за успеваемостью и получать обратную связь после каждого урока.

- Okoo - онлайн образовательная платформа с алгоритмами искусственного интеллекта для персонализации обучения программированию. Платформа с виртуальным учителем, способным обучать разным языкам программирования и гарантировать индивидуальный подход каждому обучающемуся, доступная круглосуточно в любой точке мира.

- Qmobot - является готовым к использованию образовательным роботом по принципу «Все включено» с курсами на казахском и русском языках, который позволяет школам и университетам учить студентов робототехнике, веб-разработке, умному дому и интернет вещей.

- InFlux - производство инновационных рекуператоров (проветриватели воздуха). Устройство монтируется в стену помещения и при повышенном содержании углекислого газа оно вытягивает комнатный воздух в течение 60 секунд, а затем переключается на обеспечение притока уличного воздуха в комнату. Воздух проходит фильтрацию и бактерицидную очистку. И так, прибор совершает циклический принцип работы. Потребление электричества всего несколько ватт.

- EGISTIC - система управления хозяйством для сельхозтоваропроизводителей и консультантов в области сельского хозяйства. По полученным геоданным фермерского хозяйства со спутника, по погоде и индексам, Вы сможете проводить анализ состояния поля и прогнозировать урожайность, проводить скаутинг и принимать эффективные решения.

В прошлом году Astana Innovations провела самую масштабную в Казахстане STEM олимпиаду. На мероприятие зарегистрировалось 140 команд – это более 500 школьников со всего Казахстана. В 2018 году в стране начали открываться учебные STEM лаборатории, первая из которых появилась в столице, в школе №41.

Сегодня в Казахстане уже более 90 STEM лабораторий, 36 из которых в Нур-Султане. В ближайшее время планируется открытие еще 65 лабораторий в других школах мегаполиса, тем самым STEM-охват достигнет 100%. Кроме того, все столичные школы оснащены кабинетами робототехники, на базе детских садов открыто 20 площадок по изучению основ робототехники.

Отечественная айти-разработка по отслеживанию аккуратности проведения тестов и олимпиад Okoo выявила читинг (академическая неточность) при проведении данной STEM олимпиады. Во время соревнований программа присвоила одинаковое количество баллов за решение одной задачи по программированию, то есть был выявлен идентичный код у двух команд. В итоге решили не дисквалифицировать команду, но аннулировать очки и дали предупреждение.

Вместе с тем, следует отметить, что стартап Okoo стал победителем в рамках Astana Innovations Challenge и Seedstars World Tour. И уже сегодня 13 столичных школ внедрили эту платформу.