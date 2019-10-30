Лучшие социальные проекты 2019 года определены в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане прошло заседание специальной комиссии, на котором определили 14 проектов, вышедших в финал республиканского конкурса «Лучшие социальные проекты Казахстана». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

На участие в конкурсе в этом году всего было подано 224 заявки, из которых в ходе регионального этапа выбрано 57 проектов. Рассмотрев почти шесть десятков проектов, члены комиссии определили участников республиканской выставки «Лучшие социальные проекты Казахстана». В их числе 4 проекта из Алматы, 2 – из Жамбылской области, по одному из Шымкента, Павлодара, Костаная, Алматинской, Актюбинской, Туркестанской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областей.

В состав комиссии вошли представители Министерства труда и социальной защиты населения РК, депутаты Парламента РК, бизнесмены, руководители НПО и СМИ, а также ветераны социальной сферы. В этом году проекты оценивались по 5 направлениям «Информационное продвижение решения социальных проблем», «Развитие волонтерского движения в социальной сфере», «Обеспечение равных возможностей», «Оказание содействия в занятости граждан, включая лиц с инвалидностью» и «Оказание помощи в преодолении трудных жизненных ситуаций».

«Члены комиссии особенно отметили проекты, направленные на волонтерскую помощь нуждающимся в ней гражданам, обучение новым навыкам лиц с инвалидностью и обучение уходу за детьми-инвалидами их родителей. Также в этом году был представлен очень интересный экологический проект. Можно с уверенностью сказать, что каждый из 14 отобранных проектов можно внедрять в реализацию по всей стране. Очень отрадно, что с каждым годом этот конкурс приобретает все большую популярность, растет количество его участников. Здесь огромную роль играют НПО, работающие с лицами с инвалидностью. Но самое главное в том, что сами инвалиды не только ведут активную жизнь, но и работают над тем, чтобы помочь другим людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации», – сказала заместитель председателя комиссии, внештатный советник Президента РК, президент АО «Центр развития трудовых ресурсов» Тамара Дуйсенова.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится сразу же после проведения республиканской выставки «Лучшие социальные проекты Казахстана» 1 ноября т.г. во Дворце независимости в Нур-Султане.

Отметим, что с 2013 по 2019 годы на участие в конкурсе подано 1 192 заявки, из них признаны победителями 228 социальных проектов на региональном уровне и 19 – на республиканском.