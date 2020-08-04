Лучшие снимки исторической миссии SpaceX опубликованы NASA

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Астронавты NASA Боб Бенкен и Даг Херли провели два месяца на борту Международной космической станции после прибытия на корабле SpaceX Crew Dragon во время первого в истории человечества коммерческого полета на орбиту, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Бенкен и Херли вернулись на Землю в воскресенье, 2 августа. Однако у NASA и SpaceX уже есть планы вывести еще одну команду на орбиту в следующем месяце.

Напомним, миссия Crew Dragon стартовала 30 мая с космического центра имени Кеннеди.

Ниже представлены лучшие фотографии, сделанные во время первой в истории пилотируемой миссии SpaceX.