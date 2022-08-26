26 Августа 2022 09:11

Лучшие школу и колледж наградили в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Сертификаты на 22 млн и 20 млн тенге из рук акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева получили школа-лицей №18 имени Сакена Жунусова и строительно-технологический колледж города Кокшетау. Учебные заведения были признаны лучшими в областных конкурсах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Более 5 тыс. учителей и родителей впервые охватил посредством прямой трансляции прошедший в Кокшетау августовский форум работников образования.

«Сегодня педагог - одна из самых почетных и важных профессии в мире. Именно учителями закладываются первые знания, умения, навыки и ценности. Всем педагогам выражаю благодарность за педагогический труд в воспитании подрастающего поколения и профессионализм», - поблагодарил собравшихся вице-министр просвещения Республики Казахстан Айбат Ильясов.

Е. Маржикпаев ознакомил собравшихся с достижениями системы образования региона, а также вопросами, которые все еще требуют решения. Так, для обеспечения к 2025 году 100% охвата детей дошкольным воспитанием и обучением в регионе продолжается работа по строительству семи государственных детских садов на 1700 мест и открытию шести частных.

«Сегодня в области ведется строительство 14 школ стоимостью 30 млрд тенге, из которых пять будут введены уже в этом году. К 1 сентября мы открываем школу на 1200 мест, которая позволит решить вопрос трехсменного образования в городе Косшы. До 2025 года в рамках общенационального плана по строительству 1000 школ в области полностью решится вопрос трехсменности, аварийности и дефицита мест. К сожалению, таких школ у нас сегодня девять», - сказал Е. Маржикпаев. .

Глава региона подчеркнул, что в области достаточно много высококвалифицированных и талантливых педагогов.

«Вместе с тем, при среднем показателе 62% педагогов, прошедших аттестацию по новой системе, в Есильском районе он составляет 53%, в Астраханском – 54%, в Коргалжынском – 39%. Тогда как в Аккольском районе этот показатель - 71%, в Бурабайском – 68%, в Целиноградском районе и в городах Кокшетау и Степногорске – 66%. Очень большая диспропорция. Почему такая разница? Все это еще раз подтверждает слабую работу отделов образования по организации методической помощи в повышении уровня квалификации учителей на местах», - добавил аким.

На августовском форуме также были подведены итоги конкурса на «Лучшую организацию среднего образования» и «Лучшую организация ТиПО» в Акмолинской области. Победителям, а ими стали школа-лицей №18 имени Сакена Жунусова и строительно-технологический колледж города Кокшетау, были вручены сертификаты на 22 млн и 20 млн тенге, соответственно.

Были отмечены также лучшие педагоги и начинающие специалисты.

Фото пресс-службы акима Акмолинской области.