Лучшие полки в супермаркетах отдают импортной продукции – аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На заседании акимата глава Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов заявил, что к нему все чаще стали обращаться с жалобами местные производители колбасных изделий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Суть жалоб заключается в том, что в супермаркетах их продукцию размещают не на самых лучших местах с точки зрения маркетинга.

«Жалуются на работу крупных супермаркетов, где предпочтение отдают импортной продукции. Мы же понимаем, что есть лучшие, «проходимые» места на полках. Вот их отдают импортной продукции. Как это понять? Люди работают, платят налоги, рабочие места создаются. Надо понимать все это. Местные производители должны получать в торговых сетях лучшие места. Булат Серикович (аким Петропавловска Булат Жумабеков – прим. авт.), исправляйте. Это, прежде всего, касается Петропавловска», - сказал К. Аксакалов.

Провести мониторинг на размещение местной продукции в магазинах в районах поручил аким области управлению предпринимательства и туризма.