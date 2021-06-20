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    18:00, 19 Июнь 2021 | GMT +6

    Лучшие образцы национальной хореографии представит «Астана Балет» в Кокшетау

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 7 и 8 июля творческий коллектив «Астана Балет» выступит с гастролями в городе Кокшетау в рамках празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан. В эти дни на сцене Дворца Культуры «Кокшетау» покажут изысканную программу: лучшие образцы национальной хореографии и неоклассический одноактный балет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

    Свой гастрольный тур в Кокшетау «Астана Балет» откроет концертной программой «Наследие Великой степи» в авторской интерпретации заслуженных деятелей Казахстана Айгуль Тати и Мукарам Авахри. Визитная карточка театра уже не раз срывала шквал аплодисментов в крупнейших городах Казахстана, Европы и Америки, очаровывая зрителей неповторимым национальным танцем и музыкальным сопровождением. Уникальный сборник танцевальных миниатюр на национальную тематику представляет современное казахское хореографическое искусство, в котором органично сочетаются этнографический материал и смелые балетмейстерские решения.

    Каждый номер дивертисмента отражает многоликую философию мировоззрения кочевого народа и повествует об удивительных историях, которые происходили на просторах Великой степи. Неповторимый пластический рисунок, лаконичность и в то же время певучесть поз исполнительниц обладают притягательной силой и восхищают нежностью и грацией. Концертная программа сопровождается визуально-художественными эффектами и красочными костюмами. Эстетика, зрелищность и смысловая глубина хореографических произведений навсегда западают в душу и восхищают зрителей.

    Завершится хореографическое торжество одноактным балетом из неоклассического репертуара театра в постановке приглашенного хореографа Рикардо Амаранте. «A Fuego Lento» («Медленный огонь») не имеет присущего классическим постановкам последовательного развития действия, это свободный полет фантазии балетмейстера о любви и желании. Балет-страсть, балет-вызов о чувствах, которые будоражат кровь влюбленных. О том, как ранее неведомые эмоции разжигают в нас медленное, но яркое пламя, как мы погружаемся в стихию всепоглощающего огня, затмевающего собой все вокруг.


    Каждый номер представленного одноактного балета - это хореографические миниатюры с элементами самого темпераментного и чувственного танца – танго, в которых особая роль отведена виртуозной технике исполнения, подлинной пылкости и неподдельным чувствам. Ведь единственное, чего не терпит танго - это притворства и фальши, так как нет более надёжного «детектора лжи» для наших чувств и эмоций, чем объятия любимого человека...

    Благодаря разнообразию репертуара, качеству исполнения и сценическому оформлению выступлений, «Астана Балет» пользуется неизменным успехом у себя на родине и далеко за её пределами. Критики по всему миру отмечают свежую интерпретацию хореографических миниатюр при верности традиционным идеям, богатство эмоциональных красок исполнения и безукоризненное чувство стиля.


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