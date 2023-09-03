Лучшие места для рыбалки в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В водоёмах региона водятся 14 видов рыб. Запрещено вылавливать только три из них – стерлядь и краснокнижных осетра и нельму, передает МИА «Казинформ»

По территории Павлодарской области протекает река Иртыш, разбросаны десятки мелких озер и протоков. Чуть меньше 60 водоемов закреплены за пользователями животного мира.

Протяженность Иртыша по территории области составляет более 500 километров. Здесь же находится канал имени Сатпаева, который относится к водоемам республиканского значения.

Официально в Павлодарской области разрешено рыбачить на Иртыше, на канале Сатпаева, включая экибастузское водохранилище и гидроузлы с первого по восьмой, на 219 водоемах местного значения, перечень которых размещен на сайте Adilet.zan.kz. Разумеется, далеко не все они пользуются популярностью у павлодарцев.

«Основная масса рыбаков для любительской и спортивной рыбалки выбирают реку Иртыш и закрепленные водоемы – затон Карбышевский и протоку Старый Иртыш. В зимнее время популярностью пользуется рыбалка на водохранилищах канала имени Сатпаева и водохранилищах ГРЭС-1, ГРЭС-2», - рассказал заместитель руководителя Зайсан-Ертисской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства Нуржан Казтай.

По правилам рыболовства, бесплатно, без каких-либо разрешений, за один выезд можно выловить до пяти килограммов рыбы. Остальную рыбу положено отпускать обратно. Как и случайно выловленных краснокнижных рыб. Их нужно сразу же вернуть в естественную среду обитания.

«В водоёмах Павлодарской области обитает 14 видов рыб, из них два вида занесены в Красную Книгу Республики Казахстан – сибирский осётр и нельма. Круглогодично запрещён вылов стерляди», - сообщили в отделе рыбной инспекции.

Помимо водоемов, куда можно приехать и порыбачить бесплатно, есть те, куда нужно покупать путевку.

В Павлодарской области шесть природопользователей на озерах Жургенбай, Уюмшил, Песчаное и Ащиколь, протоке Окуневка, в затоне Карбышевский, на протоке Старый Иртыш дают возможность рыбачить на платной основе. Для этого они реализуют путевки. Правда, павлодарские любители рыбалки жалуются, что получить их бывает сложно: путевки удается найти буквально в двух городских магазинах.

Запрет на рыболовство в Павлодарской области действует в период нереста - с 15 апреля по 30 мая. Также с 10 ноября по 10 декабря, во время нереста сиговых видов рыб, вводится запрет на вылов рипуса в водохранилище гидроузла №1 канала имени Сатпаева.

Интересно, что раньше сроки запрета на рыбалку в Павлодарской области были иными. Рыбачить запрещалось с 10 мая по 20 июня. Около трех лет назад местные рыболовы смогли добиться переноса сроков. Теперь они более правильные, лучше адаптированы к местным погодным и климатическим условиям, то есть - соответствуют времени реального нереста рыбы.

Одним из активистов, добивавшихся пересмотра сроков, был руководитель спиннингового клуба «FishMania» Александр Мирный.

По словам Александра, в этом году из-за низкого сброса воды рыбы не так много. На ее количестве также сказывается браконьерство и обмеление главной водной артерии Казахстана. Тем не менее, это не значит, что сегодня порыбачить в Павлодарской области негде.

«Рыбы все меньше и меньше, на это влияют разные факторы. В этом году уровень воды был критически низким, это нормальным сбросом не назовешь. А для того, чтобы был хороший нерест, вода должна зайти на луга, постоять там определенное время, прогреться, чтобы рыба успела отнереститься, чтобы икринки успели вылупиться, подрасти и уйти вместе с падением воды. Иртыш мелеет, цветет. Самое страшное в этой истории, что луга не пополнились водой и мелкие водоемы, где была рыба, пересохли, заболотились. Зимой они промерзнут, замор рыбы будет больше, чем обычно», - сетует Александр Мирный.

Все свободное время он проводит на Иртыше. Лучшими местами для рыбалки считает территории на 80-100 километров ниже по течению от города.

Александр с товарищами не раз организовали в Павлодарской области турниры для рыболовов, в том числе - республиканского масштаба. В этом году они проведут традиционный «Zander FM». Это соревнования по лову на спиннинг с лодок.

Турнир планируют провести в начале октября, стать его участником может любой желающий. Главное условие – пойманную рыбу фиксируют на фото и видео, а затем отпускают обратно.

«Я мастер спорта по рыбалке, неоднократно занимал призовые места, и всегда наблюдал одну и ту же картину: после соревнований на берегу остается куча дохлой рыбы. Когда мы провели свой первый турнир, тоже столкнулись с похожей ситуацией. Приехали профессионалы на лодках и «зачистили» всю округу. После этого мы ввели правило – всю рыбу отпускаем живой. Рыба снимается в режиме онлайн, замеряется и отпускается», - объясняет Александр Мирный.

Сейчас в Павлодарской области ловится судак, щука, налим, язь, окунь, чебак, лещ. В последнее время среди горожан набирает популярность рыбалка на сазана, которого предварительно прикармливают. За сазаном чаще едут на речку Тентек.

В Зайсан-Ертисской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства павлодарцев и гостей области призывают рыбачить, соблюдая установленные правила.

С начала года на нарушителей составлено 126 протоколов об административных правонарушениях, наложены штрафы на 2,7 миллиона тенге. У браконьеров изъято 117 килограммов рыбы, пять лодок и больше 20 килограммов сетей.

Два правонарушения попали в разряд уголовных, это незаконный вылов рыбы в нерестовый период запрещёнными орудиями лова. По одному из дел нарушители уже признаны виновными и приговорены к трем годам ограничения свободы. Их также лишили права заниматься рыболовной деятельностью на три года. По второму делу проводятся следственные мероприятия.