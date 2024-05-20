Лучшие медики Казахстана обучили акмолинских коллег уникальным операциям

Лучшие медики страны, прибывшие в Кокшетау на международную научно-практическую конференцию «Актуальные проблемы оперативной абдоминальной хирургии», провели для коллег из Акмолинской области четыре операции — мастер-класса, познакомив их с инновационными методами в хирургии. Также гости провели более 50 консультаций для пациентов региона, передает корреспондент агентства Kazinform.

Мероприятие такого масштаба в Кокшетау проходит впервые. На конференцию прибыли гости из Китая, Азербайджана, России, Германии, Кыргызстана, а также около 250 делегатов со всех областей Казахстана. Среди них академик Национальной академии наук, лауреат государственной премии РК, обладатель звания «Еңбек Ері», председатель правления АО «Национальный Центр нейрохирургии», главный внештатный нейрохирург страны Серик Акшулаков, заслуженный деятель РК, член Международной ассоциации хирургов-гепатологов Серик Токпанов, академик Академии наук клинической и фундаментальной медицины, заведующий кафедрой онкологии Медицинского университета «Астана» Абай Макишев, врач-хирург высшей категории, заведующий отделением научного центра хирургии им. Сызганова Максат Досханов и другие.

Фото: Оксана Матасова/ Kazinform

Гости провели несколько уникальных операций на базе многопрофильной областной больницы города Кокшетау.

— В Акмолинской области хирургия развита достаточно хорошо, и хотелось бы просто поделиться некоторыми новыми внедрениями практического здравоохранения. Сегодня мы оперировали пациентку с грыжей пищеводного отверстия диафрагмы. Такие операции, конечно, редки на уровне местного здравоохранения. Но теперь местные хирурги смогут сами осуществлять их. С одного раза, конечно, трудно освоить все, поэтому нужны еще несколько таких операций, хирурги могут приехать к нам, мы можем приехать еще сюда, чтобы внедрять такие операции, — отметил профессор, д. м. н., дважды обладатель звания «Золотой скальпель Казахстана» Серик Токпанов.

Встретиться с медиками прибыл глава региона Марат Ахметжанов.

— Главой государства уделяется пристальное внимание сфере медицины, качеству оказания медицинской помощи населению в постпаводковый период. И сейчас очень важно уделить особое внимание качеству оказания медицинской помощи населению. Сегодня от имени жителей области хочу выразить благодарность вам, что поддержали нашу инициативу и нашли время для проведения в Акмолинской области мастер-классов и консультаций. Впервые в одном месте собрались медицинские светила нашей страны, известные далеко за ее пределами. Уверен, что обмен опытом по диагностике и современным подходам лечения станут мощным стимулом для дальнейшего развития здравоохранения нашей области, — сказал аким Акмолинской области.

Собравшиеся подчеркнули важность заключения меморандума с медицинскими центрами и учебными заведениями с дальнейшим трудоустройством в организации здравоохранения области, а также оказания методологической помощи для медработников региона.