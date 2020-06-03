Лучшие каратисты в мире проведут онлайн-тренировки в соцсетях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирная федерация каратэ (WKF) начала кампанию в социальных сетях под названием «Учись каратэ с», в ходе которой несколько звезд предложат советы болельщикам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

Венесуэльская звезда Антонио Диас, двукратный чемпион мира, уже проводит виртуальные уроки из своего дома в Каракасе во время коронавирусного кризиса. Специалист по ката станет одним из шести спортсменов по каратэ, которые примут участие в кампании. Диас расскажет о Кихон в прямом эфире на страницах Instagram и Facebook WKF 5 июня.

Бразилец Дуглас Брозе 23 июня покажет тренировку скорости и мощности ударов, а вьетнамец Нгуен Хоанг Нган 3 июля проведет занятие по основам Кихон, применяемым в Ката Супаринпее.

Итальянец Лука Валдеси представит 17 июля Ганкаку Ката, а грек Василики Панетсиду проведет 31 июля тренировку по ударам Маваши-гери и Ура-Маваши-гери, а также тренировку по работе с подножками.

Заключительное занятие будет проходить под руководством японской звезды Рё Кийуны 14 августа. Многократный чемпион мира представит Кихон и Анан Ката.

По словам WKF, кампания даст возможность поклонникам каратэ во всем мире тренироваться с одними из лучших каратэ в мире. Фанаты получат возможность изучать свои техники и задавать вопросы в социальных сетях через хэштег «#LearnKarateWith».

WKF добавила, что многие другие спортсмены, занимающиеся каратэ, могут присоединиться к проекту и принять участие в онлайн-сессиях.