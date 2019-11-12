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вчера 12:30
Лучшие игроки и тренеры награждены по итогам футбольного сезона-2019
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Церемония награждения состоялась во Дворце Мира и Согласия города Нур-Султан. В ходе мероприятия были определены лучшие игроки и тренеры в пляжном и женском футболе, футзале, в Премьер, Первой и Второй лигах сезона-2019, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию футбола.
На футбольный праздник, в ходе которого были подведены итоги футбольного сезона, были приглашены не только номинанты – футболисты и тренеры, но и руководители футбольных клубов, гости из мира шоу-бизнеса и кино, звезды казахстанской эстрады, ветераны футбола и представители СМИ.
Награждение прошло по трем десяткам номинаций. Также была организована концертная программа с участием звезд отечественной эстрады.
Победители номинаций:
Женский футбол
Лучший бомбардир – Адиля Вылданова («БИИК-Казыгурт», 26 мячей)
Лучший тренер – Калоян Петков («БИИК-Казыгурт»)
Лучший игрок - Адиля Вылданова («БИИК-Казыгурт»)
Пляжный футбол
Лучший бомбардир – Баянбек Муралинов («Арман», 17 голов)
Лучший тренер – Булат Аленов («Арман»)
Лучший игрок – Виктор Чорный («Арман»)
Футзал
Лучший бомбардир – Эвертон («Жетысу», 33 гола)
Лучший тренер – Рикардо Кака («Кайрат»)
Лучший игрок – Кайрат Иманалин («Актобе»)
Вторая лига
Лучший бомбардир – Матвей Герасимов («Шахтер М») и Арсен Елемесов (СДЮШОР №8) – по 17 голов.
Лучший тренер – Фархадбек Ирисметов («Кыран М»).
Лучший игрок – Матвей Герасимов («Шахтер М»)
Первая лига
Лучший бомбардир – Айдос Таттыбаев («Каспий», 19 голов)
Лучший тренер – Али Алиев («Кызыл-Жар СК»)
Лучший игрок – Айдос Таттыбаев («Каспий»)
Премьер-лига
Лучший вратарь – Дмитрий Непогодов («Ордабасы»)
Лучший защитник – Дмитрий Шомко («Астана»)
Лучший полузащитник – Бауыржан Исламхан («Кайрат»)
Лучший нападающий – Абат Аймбетов («Актобе»)
Лучший бомбардир – Адеринсола Эсеола («Кайрат») и Марин Томасов («Астана») – по 19 голов
Лучший игрок – Марин Томасов («Астана»)
Лучший тренер – Стойчо Младенов («Кайсар»)
Лучший гол сезона – гол Тохтара Жангылышбая («Ордабасы») в ворота «Астаны»
Лучший игрок Национальной сборной Казахстана – Бауыржан Исламхан
Специальные номинации:
За вклад в развитие женского футбола и инфраструктуры – президент компании БИИК Абдубаитов Бауыржан Тойшыбекович;
За вклад в развитие женского футбола – капитан Национальной сборной Казахстана Бегаим Киргизбаева;
За вклад в развитие любительского футзала и инфраструктуры – директор «Сайран Арены» города Нур-Султан Кожахметов Талгат Сайранович;
За вклад в развитие футзала – игрок сборной Казахстана по футзалу Серик Жаманкулов;
За вклад в развитие футзала – капитан сборной Казахстана по футзалу Динмухамбет Сулейменов;
За вклад в развитие детско-юношеского футбола и инфраструктуры – председатель Наблюдательного совета футбольного клуба «Кайрат» Боранбаев Кайрат Советаевич;
За вклад в развитие казахстанского футбола – Председатель Правления Акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» Есимов Ахметжан Смагулович;
За вклад в развитие казахстанского футбола – экс-вратарь Национальной сборной Казахстана Давид Лория;
За вклад в развитие казахстанского футбола – экс-капитан Национальной сборной Казахстана, генеральный директор ФК «Актобе» Самат Смаков.
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