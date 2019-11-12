Лучшие игроки и тренеры награждены по итогам футбольного сезона-2019

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Церемония награждения состоялась во Дворце Мира и Согласия города Нур-Султан. В ходе мероприятия были определены лучшие игроки и тренеры в пляжном и женском футболе, футзале, в Премьер, Первой и Второй лигах сезона-2019, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казахстанскую федерацию футбола.

На футбольный праздник, в ходе которого были подведены итоги футбольного сезона, были приглашены не только номинанты – футболисты и тренеры, но и руководители футбольных клубов, гости из мира шоу-бизнеса и кино, звезды казахстанской эстрады, ветераны футбола и представители СМИ.

Награждение прошло по трем десяткам номинаций. Также была организована концертная программа с участием звезд отечественной эстрады.

Победители номинаций:

Женский футбол

Лучший бомбардир – Адиля Вылданова («БИИК-Казыгурт», 26 мячей)

Лучший тренер – Калоян Петков («БИИК-Казыгурт»)

Лучший игрок - Адиля Вылданова («БИИК-Казыгурт»)

Пляжный футбол

Лучший бомбардир – Баянбек Муралинов («Арман», 17 голов)

Лучший тренер – Булат Аленов («Арман»)

Лучший игрок – Виктор Чорный («Арман»)

Футзал

Лучший бомбардир – Эвертон («Жетысу», 33 гола)

Лучший тренер – Рикардо Кака («Кайрат»)

Лучший игрок – Кайрат Иманалин («Актобе»)

Вторая лига

Лучший бомбардир – Матвей Герасимов («Шахтер М») и Арсен Елемесов (СДЮШОР №8) – по 17 голов.

Лучший тренер – Фархадбек Ирисметов («Кыран М»).

Лучший игрок – Матвей Герасимов («Шахтер М»)

Первая лига

Лучший бомбардир – Айдос Таттыбаев («Каспий», 19 голов)

Лучший тренер – Али Алиев («Кызыл-Жар СК»)

Лучший игрок – Айдос Таттыбаев («Каспий»)

Премьер-лига

Лучший вратарь – Дмитрий Непогодов («Ордабасы»)

Лучший защитник – Дмитрий Шомко («Астана»)

Лучший полузащитник – Бауыржан Исламхан («Кайрат»)

Лучший нападающий – Абат Аймбетов («Актобе»)

Лучший бомбардир – Адеринсола Эсеола («Кайрат») и Марин Томасов («Астана») – по 19 голов

Лучший игрок – Марин Томасов («Астана»)

Лучший тренер – Стойчо Младенов («Кайсар»)

Лучший гол сезона – гол Тохтара Жангылышбая («Ордабасы») в ворота «Астаны»

Лучший игрок Национальной сборной Казахстана – Бауыржан Исламхан

Специальные номинации:

За вклад в развитие женского футбола и инфраструктуры – президент компании БИИК Абдубаитов Бауыржан Тойшыбекович;

За вклад в развитие женского футбола – капитан Национальной сборной Казахстана Бегаим Киргизбаева;

За вклад в развитие любительского футзала и инфраструктуры – директор «Сайран Арены» города Нур-Султан Кожахметов Талгат Сайранович;

За вклад в развитие футзала – игрок сборной Казахстана по футзалу Серик Жаманкулов;

За вклад в развитие футзала – капитан сборной Казахстана по футзалу Динмухамбет Сулейменов;

За вклад в развитие детско-юношеского футбола и инфраструктуры – председатель Наблюдательного совета футбольного клуба «Кайрат» Боранбаев Кайрат Советаевич;

За вклад в развитие казахстанского футбола – Председатель Правления Акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» Есимов Ахметжан Смагулович;

За вклад в развитие казахстанского футбола – экс-вратарь Национальной сборной Казахстана Давид Лория;

За вклад в развитие казахстанского футбола – экс-капитан Национальной сборной Казахстана, генеральный директор ФК «Актобе» Самат Смаков.