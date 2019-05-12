Лучшие хореографы ближнего и дальнего зарубежья съехались в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с 11 по 13 мая проходит V Международный фестиваль балетных школ «Өрлеу-2019», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Фонда Первого Президента РК - Елбасы.

Крупное культурное событие южной столицы организовывается Алматинским хореографическим училищем имени А.В. Селезнёва совместно с Фондом Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы и Министерством культуры и спорта РК.

Фестиваль посвящён 85-летнему юбилею Алматинского хореографического училища им. А. В. Селезнёва.

Цель фестиваля неизменна. Это поддержка и популяризация национального хореографического искусства, укрепление профессионального сообщества педагогов-хореографов, международный обмен творческими достижениями и опытом работы в области хореографического образования.

Фестиваль проходит в свете реализации государственной программы модернизации общественного сознания «Рухани жаңғыру» и в рамках Года молодёжи, объявленного Елбасы Н. Назарбаевым. В связи с этим особое внимание организаторы уделят культурному воспитанию и развитию творческого потенциала современной молодёжи.

Участие в фестивале примут студенты и преподаватели, концертмейстеры, методисты, учёные, практики и артисты балета, профессиональные танцевальные коллективы и студенческие коллективы хореографических учебных заведений Казахстана, России, Башкортостана, Кыргызстана, Узбекистана, Бурятии, Якутии и Южной Кореи.

Мастера балета поделятся опытом и представят балетные школы своих стран и регионов в рамках отдельных мастер-классов.

Насыщенная программа пятого фестиваля балетных школ будет представлена следующими мероприятиями: экспозиция казахского сценического костюма «Времён связующая нить», фотоэкспозиция Г. Капановой «Путь к танцу», художественная выставка молодого автора Натальи-Раминты Бараускайте «Краски танца», конференция «Современное искусство и образование в эпоху глобализации», круглый стол «Презентация школы и перспективы развития хореографического образования - балет XXI века», презентация фильма «АХУ имени А. В. Селезнёва сегодня».

Завершится V Международный фестиваль балетных школ «Өрлеу» гала-концертом участников на сцене ГАТОБ имени Абая 13 мая в 18:30.