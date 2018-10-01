Лучшие голоса в категории «60+» выбирают в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В месячник пожилых людей в городе Кокшетау впервые стартовало грандиозное шоу «Голос 60+», в котором вокальные способности 12 участников оценивают звездные гости, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на отдел культуры и развития языков областного центра.

Во Дворце культуры «Достар» города Кокшетау состоялся первый этап музыкальной шоу-программы «Голос 60+», являющейся аналогом телевизионного шоу голландского продюсера Джона де Молема «The Voice».

«Этот проект собрал уникальных и талантливых людей города Кокшетау, которые всю свою жизнь мечтали выйти на большую сцену, чтобы спеть для публики. И на этой программе был звездный час для каждого. Мы старались сделать все, как в известном проекте: темные коридоры, общение онлайн, крутящиеся кресла наставников и заветные красные кнопки. Поэтому технически все было очень сложно», - поделилась руководитель отдела культуры и развития языков города Кокшетау Айгуль Сабитова.



Наставниками проекта и жюри в одном лице стали известные творческие люди: композитор, актер Казахского музыкально-драматического театра им Ш. Кусаинова Кумарбек Калкатай, деятель культуры, музыкальный режиссер, обладатель почетного знака «Мәдениет саласының үздігі» Надежда Глазунова и музыкальный руководитель вокальной группы «The Best» Алла Беш.



Слушая выступления участников, которые представляли возрастную категорию старше 60 лет, наставники сидели к ним спиной и оборачивались лишь на лучшие, понравившиеся им голоса.



«Наставники выбрали понравившихся участников в свою команду, и теперь будут готовить их к следующему этапу, который пройдет в преддверии Дня Независимости РК, где мы узнаем имя лучшего голоса города Кокшетау в категории «60+», - добавила А. Сабитова.



В завершение программы заместитель акима города Кокшетау Алтынай Амренова наградила всех участников благодарственными письмами и ценными призами.



