Лучшие эксперты будут привлечены для исключения коррупционных рисков в новых НПА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По инициативе Главы государства РК внесены законодательные поправки по восстановлению научной антикоррупционной экспертизы проектов НПА, как катализатора более масштабного вовлечения граждан и общественных организаций в системное противодействие коррупции. Об этом сообщают в пресс-службе Агентства РК по противодействию коррупции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В результате конкурсных процедур ответственным за координацию данной работы в текущем году определен Казахский национальный университет им. аль-Фараби. Одним из ключевых задач Университета является качественный отбор экспертов, как фундамент эффективности данного института противодействия коррупции. Именно поэтому стратегически важным становится широкое вовлечение представителей экспертного сообщества и обеспечение прозрачности всех этапов отбора экспертов»,- отмечают в ведомстве.

В пресс-службе поясняют, что 8 октября текущего года в ходе брифинга на площадке Агентства объявлено о начале конкурсного отбора экспертов для проведения научной антикоррупционной экспертизы проектов НПА, который состоит из четырех этапов:

- прием документов участников конкурсного отбора – до 15 октября т.г.;

- рассмотрение документов участников конкурсного отбора – до 19 октября т.г.;

- проведение тестирования кандидатов – до 22 октября т.г.;

- собеседование с кандидатами – до 29 октября т.г.

В целях обеспечения объективности и беспристрастности, принятие решений по каждому этапу будет осуществляться специально созданной конкурсной комиссией из числа представителей Университета, Общественного Совета, Специальной мониторинговой группы при Агентстве, Общественного фонда «Центр исследований правовой политики», Общественного фонда «Правовой медиа-центр» и сотрудников Агентства.

В агентстве уточняют, что прием документов кандидатов, изъявивших желание принять участие в конкурсном отборе, осуществляется по почте или в электронном виде на адрес электронной почты Университета.

Напомним, что ранее порядка 150 экспертов, проявивших интерес в участии в проведении антикоррупционной экспертизы проектов НПА и прошедших соответствующее обучение Фонда парламентаризма в Казахстане, также попытают удачу в конкурсном отборе. По информации организатора и координатора антикоррупционной экспертизы, для обеспечения качества и недопущения формализма в данной работе предусмотрена оплата услуг экспертов.