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Лучшие читающие школы определили в Актау

27 Февраля 2022 02:34
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Лучшие читающие школы определили в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Областной дистанционный конкурс «Лучшая читающая школа» среди школьных библиотек прошел в Актау. В нем участвовали семь школ, отобранных по итогам районных и городских этапов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Отмечено, что мероприятие организовано в рамках реализации проекта «Читающая школа» в целях формирования современной информационной культуры библиотек общеобразовательных школ, развития творческих инициатив, содействия повышению профессионального мастерства библиотекарей.

В конкурсе приняли участие школы Мунайлинского, Бейнеуского районов и города Актау. Представленные работы были оформлены в соответствии с критериями, предусмотренными правилами. Оформление портфолио также должно было соответствовать требованиям конкурса. Отрадно, что библиотекари умеют излагать свое мнение литературным языком, соблюдать законы орфоэпии.

Отмечено, что во всех школах, участвующих в конкурсе, имеется электронная база, электронные учебники, веб-сайты. Они полностью технически оснащены, информация о пройденных в школах мероприятиях подается содержательно. Налажена последовательная системная работа с читателями – учениками и учителями, ведется упорная работа над созданием современного облика библиотеки.

По итогам конкурса «Лучшая читающая школа» І место заняла общеобразовательная школа имени Шогы Муналулы Мунайлинского района (библиотекарь Аккул Козибаева).

ІІ место у Бейнеуской общеобразовательной школы (библиотекарь Гульзира Сармысова). ІІІ место заняла общеобразовательная школа №29 имени Ф. Онгарсыновой города Актау (библиотекарь Люция Кенжегалиева).

Школы-победители награждены дипломами.


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#Образование   #Мангистауская область  
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Автор:

Аружан Саптарова

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