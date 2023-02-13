Лучшие беркутчи определились на XIV чемпионате по национальному виду спорта «Құсбегілік»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Жетысуской области завершился XIV чемпионат Республики Казахстан по национальному виду спорта «Құсбегілік» среди молодежи. Победителям, показавшим лучшие результаты по итогам соревнований, были вручены специальные призы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

Организаторами соревнования выступила республиканская Федерация «Құсбегілік» совместно с управлением физической культуры и спорта акимата Жетысуской области.

Молниеносная реакция и интересная схватка. Самых искусных беркутчи Казахстана среди талантливой молодежи выбрали в Жетысуской области. Так, чемпионом среди беркутчи стал Имангали Абдулкаримулы из Атырауской области. На втором месте алматинец Асет Адилов, на третьем – Серикболсын Жалгасулы (Жамбылская область) и Диас Кунтуган (г. Астана).

Среди охотников с ястребами главный приз завоевал представитель Алматинской области Сейтжан Бексултан. Второе место занял Паң Толемырза из Туркестанской области, третье место разделили между собой житель Астаны Ерасыл Серикбекулы и туркестанец Мухаммед Намазбай.

В личном первенстве победителем по охоте с ловчими птицами (сокол-балобан) стал Мусалим Салман из Туркестанской области. На втором месте – Берикболсын Бабажан из Жамбылской области, на третьем – Паң Толемырза (Туркестанская область) и Ердана Самгат (ВКО).

Таким образом, в общекомандном зачете спортсмены Туркестанской области завоевали одну золотую, одну серебряную, две бронзовые медали. Представители Атырауской и Алматинской областей заняли второе и третье места.

«Как мы знаем, искусство птицеводства является одним из древнейших традиций казахского народа. Этот вид спорта на сегодняшний день популярен и среди молодежи. Доказательство этому – большое количество молодых людей из разных регионов страны. Своего беркута я назвал Алабасом. На подготовку к чемпионату ушло порядка пяти-шести месяцев. В целом я доволен организацией. Соперники были сильные, не спорю. Игра держала в напряжении все время. Считаю, что такие спортивные мероприятия играют большую роль в воспитании патриотических чувств», -поделился чемпион среди беркутчи Имангали Абдулкаримулы.

В мероприятии участвовали спортсмены Алматинской, Карагандинской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Туркестанской, Мангистауской, Атырауской областей, городов Астаны и Алматы, также областей Абай и Жетысу. Порядка 70 участников прошли тщательный отбор.

«Национальный вид спорта «Құсбегілік» является уникальной культурной ценностью нашей страны, которая имеет глубокие корни в казахской истории. На основе приказа Комитета по делам спорта и физической культуры РК «Құсбегілік» был признан национальным видом спорта. С этого момента были организованы чемпионат мира с участием семи государств, два чемпионата Азии (пять государств), около 40 международных турниров и 15 чемпионатов внутри страны. Данный вид спорта стабильно развивается в городах Астана, Алматы и регионах страны. Мы нацеплены на укрепление фундамента будущего, прививая молодежи духовное наследие наших предков. Основная цель – возрождение и развитие национальных видов спорта. Работа в этом направлении будет продолжена», отметил вице-президент республиканской Федерации «Құсбегілік» Жанжигит Омархан.