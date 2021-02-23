Лучшей на чемпионате РК по лёгкой атлетике стала команда Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – По итогам зимнего чемпионата Казахстана по лёгкой атлетике команда Карагандинской области заняла первое место. Вторыми стали спортсмены из Восточного Казахстана, ну а «бронза» - у легкоатлетов Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соревнования проходили в Усть-Каменогорске с 19 по 21 февраля. В состязании приняли участие 235 спортсменов. По итогам турнира будет утверждён состав казахстанской команды, участвующей в олимпийском сезоне.

Особо отличился карагандинский спортсмен Давид Ефремов. Он показал высокий результат в беге на 60 метров с барьерами. Двадцатиоднолетний легкоатлет пробежал дистанцию за 7,65 секунды и стал рекордсменом страны. К тому же он выполнил норматив на чемпионат мира, который пройдёт в марте в городе Нанкин (Китай). Тренирует Давида Николай Барсанов.