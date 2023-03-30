Лучшей акмолинской спортсменкой признана Карина Ибрагимова

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области состоялся ежегодный областной спортивный форум «Ақмола облысының спорт тарландары». За высокие достижения в 2022 году спортсмены и тренеры получили спортивную премию Кажымукана Мунайтпасова в 30 номинациях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления физической культуры и спорта Акмолинской области, в регионе ежегодно проходит чествование лучших представителей спортивного сообщества.

«Акмолинская область по праву гордится своей спортивной историей и ее славными традициями. В регионе воспитана целая плеяда прославленных чемпионов и рекордсменов, добившихся серьезных результатов и весомых побед. Осознавая значимость вклада, который вносят акмолинские спортсмены, тренеры и работники спортивных учреждений в развитие массового спорта и физической культуры, управление ФКиС Акмолинской области утвердило спортивную премию Кажымукана Мунайтпасова для лучших представителей спортивной отрасли», - сказала пресс-секретарь ведомства Махаббат Большина.

Спортивной премии имени Кажымукана Мунайтпасова удостоились выдающиеся акмолинские легенды спорта и их наставники в 30 номинациях.

«Сегодня замечательная возможность выразить слова благодарности спортсменам и их тренерам. Спорт - это тяжелейшая работа, прежде всего, во славу Родины. Мне очень приятно от лица всех акмолинцев поздравить вас и поблагодарить. Мы гордимся вами, радуйте своих близких и нашу страну», – поздравил собравшихся аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев.





Лучшей спортсменкой области заслуженно признана серебряный призер чемпиона мира по боксу среди женщин Карина Ибрагимова. Лучшим наставником - заслуженный тренер РК по боксу Александр Высоцкий.

Также были отмечены спортсмены, занимающиеся национальными видами спорта, спортсмены с ограниченными физическими возможностями, ветераны спорта, внесшие свой вклад в становление физической культуры и спорта региона.