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Лучшему воспитаннику детдома «Үміт» предоставил грант университет ВКО

17 Марта 2021 19:00
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Лучшему воспитаннику детдома «Үміт» предоставил грант университет ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Лучшему воспитаннику детского дома «Үміт» предоставили грант и стипендию одного из университетов ВКО. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр.

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На весь период обучения в университете воспитанник детского дома «Үміт» Сергей Алпысбаев получил грант, а также ежемесячную стипендию имени Абая в размере 50 тысяч тенге.

Сертификат на грант парню вручил ректор Восточно-Казахстанского университета им. С. Аманжолова Мухтар Толеген, который посетил детский дом «Үміт». Накануне вручения педагогический коллектив детского дома определил лучшего воспитанника-выпускника. А решение о выделении гранта принял Ученый совет университета.

В честь 45-летия педагогической деятельности в детском доме «Үміт» ректор ВКУ им. С. Аманжолова Мухтар Толеген наградил директора детдома Марию Бейсеканову медалью имени Абая. На память о встрече воспитанникам были вручены подарки от университета: бейсболки и блокноты с логотипами вуза, а также сладости.



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#Восточно-Казахстанская область   #Вузы   #Благотворительность   #Общество  
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