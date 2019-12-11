Лучшего юного изобретателя выбирают в Северном Казахстане
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске проходит фестиваль изобретательских и исследовательских проектов «Юный изобретатель Северного Казахстана – 2019», передает корреспондент МИА «Казинформ».
Во Дворце школьников собрались талантливые и одаренные ребятишки изо всей области в возрасте от 10 до 18 лет. На суд жюри они представили свои проекты в научно-техническом и естественно-научном направлениях.
«Первый фестиваль проводили в 2018 году. Тогда были собраны 25 проектов. В этом году представлены 49 проектов. Есть проекты из области медицины, находок, как можно сделать что-то полезное из окружающих предметов. Думаю, будет много открытий. Дворец школьников стал местом, где раскрываются исследовательские таланты детей. Это самое важное в дополнительном образовании», - рассказала заместитель директора по IT-направлению Дворца школьников Нурзия Майлина.
Все участники получат сертификаты, победители и призеры – дипломы и ценные подарки. Руководителей проектов участников, занявших призовые места, наградят дипломами и ценными подарками.
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