Лучшего юного изобретателя выбирают в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске проходит фестиваль изобретательских и исследовательских проектов «Юный изобретатель Северного Казахстана – 2019», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во Дворце школьников собрались талантливые и одаренные ребятишки изо всей области в возрасте от 10 до 18 лет. На суд жюри они представили свои проекты в научно-техническом и естественно-научном направлениях.

«Первый фестиваль проводили в 2018 году. Тогда были собраны 25 проектов. В этом году представлены 49 проектов. Есть проекты из области медицины, находок, как можно сделать что-то полезное из окружающих предметов. Думаю, будет много открытий. Дворец школьников стал местом, где раскрываются исследовательские таланты детей. Это самое важное в дополнительном образовании», - рассказала заместитель директора по IT-направлению Дворца школьников Нурзия Майлина.

Все участники получат сертификаты, победители и призеры – дипломы и ценные подарки. Руководителей проектов участников, занявших призовые места, наградят дипломами и ценными подарками.























