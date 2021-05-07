Лучшего военнослужащего выбрали в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В преддверии Дня защитника Отечества в областном центре состоялся конкурс «Оборона страны - Вооруженные Силы», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

В этом году исполнилось 29 лет со дня празднования Дня защитника Отечества. Эта дата стала знаменательной для каждого военнослужащего Казахстана. Один из них - Жанбатыр Бельгибаев, трудится в Министерстве внутренних дел более 15 лет. Он считает своим гражданским долгом защищать нашу независимость и целостность в стране. После двух лет службы в армии он решил и дальше следовать по этому пути. Сегодня Жанбатыр является заместителем начальника отдела исправительного учреждения ЕЦ-166/24. Отец троих сыновей, считает свои долгом воспитать достойное поколение.

«Мы родились в Казахстане. Выросли в этой стране. Наша задача заботиться о соотечественниках. Наша главная обязанность – воспитать достойное поколение. Мы должны передать чувство патриотизма, любовь к родине», - поделился участник соревнования.

Конкурс прошел в четыре этапа. Участники продемонстрировали свои навыки в области знаний, находчивости, силы и проявили себя с творческой стороны.

«Некоторые участники были шустрые, кто-то наоборот, более собранный. Тем не менее, каждый показал свои таланты. Все участники были достойны победы», - сообщил специалист областного центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности Азамат Темиргалиев.

По итогам конкурса победителем стал заместитель начальника отдела исправительного учреждения ЕЦ-166/24 Жанбатыр Бельгибаев. Второе место завоевал контролер Адиль Шалгынбай, и третье у преподавателя Кокшетауского технического института Абылай Болата.

К слову, в этом году в регионе в преддверии Дня защитника Отечества и 76-летия победы в Великой Отечественной Войне проходят свыше 100 мероприятий.