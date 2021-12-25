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Лучшего участкового инспектора выбрали в МВД РК

25 Декабря 2021 12:33
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Лучшего участкового инспектора выбрали в МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В МВД собрали лучших участковых страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

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Главой государства поручен переход к «сервисной модели» работы полиции, которая является важным этапом реформирования органов внутренних, ориентированной на потребности гражданского общества. Ключевой фигурой в национальной сервисной модели полиции Президент страны обозначил участковых инспекторов полиции.

«Участковый инспектор – это ключевая фигура профилактики преступности на конкретной территории», – сказал он.

Президент акцентировал, что участковый призван решать проблемы местного населения, прямо или косвенно пресекать преступность, повышать качество жизни наших граждан.

Сегодня участковые инспекторы полиции являются самой многофункциональной службой в системе органов внутренних дел и лично контактируют с населением. Участковые вправе осуществлять уголовное производство, самостоятельно налагать взыскания по более 50 составам административных правонарушений. Они обеспечивают правопорядок, дорожную безопасность, контроль в сфере миграции, охраны благоустройства территорий, окружающей среды, контролируют образ жизни судимых, семейных тиранов и других маргинальных элементов. В силу своих функциональных обязанностей участковый обязан и лично контактирует с населением. Это играет важную роль в реализации цели принципа «полиция в шаговой доступности», поскольку участковый на селе и вовсе является единственным представителем полиции, а порой и государственной власти.

Подводя итоги года, МВД проведен слет лучших участковых инспекторов полиции, выбранных комиссионно по результатам проверки профессиональных качеств, физической подготовки, а также мнения населения. На заключительном этапе проводилось онлайн-голосование на звание лучших участковых инспекторов полиции по трем номинациям.

«Лучшим участковым инспектором полиции города республиканского значения» по мнению голосовавших стал участковый инспектор управления полиции района Алматы города Нур-Султана Улан Жунисбеков.


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#МВД РК   #Общество  
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