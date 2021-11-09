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Лучшего стрелка из пистолета выявили среди костанайских полицейских

9 Ноября 2021 05:00
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Лучшего стрелка из пистолета выявили среди костанайских полицейских

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В департаменте полиции Костанайской области прошли соревнования по стрельбе среди сотрудников органов внутренних дел, приуроченные к Дню Первого Президента и 30-летию Независимости РК, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Председатель физкультурно-спортивного общества «Динамо» Виктор Чернявский, выступая на церемонии открытия, поздравил и пожелал удачи всем участвующим, напомнил о правилах соревнования и мерах безопасности.

«В турнире приняли участие около 40 сотрудников департамента полиции области, управления полиции города Костаная. Они выполняли упражнения из пистолета Макарова. По итогам соревнования призовые места среди мужчин распределились следующим образом: 1-е место занял подполковник полиции Марат Мамаев, 2-е место - капитан полиции Азимжан Байзрахманов, 3-е место - капитан полиции Кайрат Ашимов. Среди женщин первое, второе, третье места заняли капитан полиции Екатерина Деткова, капитан полиции Хадиша Мурзагалиева, капитан полиции Айгерим Кунтазина»,- сообщили в пресс-службе департамента полиции области.

Отличившиеся сотрудники были награждены грамотами и ценными подарками.

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#Костанайская область   #Спорт   #МВД РК   #30 лет Независимости  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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