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Лучшего сотрудника колонии выбрали в Акмолинской области

22 Февраля 2022 01:40
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Лучшего сотрудника колонии выбрали в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Областной конкурс на звание «Лучший начальник отряда» провели в департаменте УИС по Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы ДУИС по Акмолинской области, региональному конкурсу предшествовали отборочные туры в учреждениях УИС области. Лучшие сотрудники воспитательной службы учреждений стали участниками областного конкурса.

«Начальник отряда в учреждении УИС – это ​ связующее звено между осужденным и всем его дальнейшим пребыванием в учреждении. Этот человек должен не только знать и владеть нормативно-правовой базой, быть физически развит, грамотен и коммуникабелен, он должен быть для своих подопечных психологом и учителем, должен уметь оказать первую медпомощь, помочь в решение того или иного вопроса, связанного с телефонными переговорами осужденных, свиданиями с родными, подачей обращений и заявлений», - рассказала пресс-секретарь ведомства Ирина Горнова.

Начальники отрядов ​ показали свои​ знания в​ нормативно-правовой базе, владение навыками физической и боевой подготовки, оказания первой медицинской помощи, ​ планирование, ​ рациональное и эффективное использование служебного времени.

По итогам второго тура лучшие результаты в профессиональной деятельности показал старший лейтенант юстиции, начальник отряда учреждения максимальной безопасности ЕЦ-166/4 Исмаил Мухадимов. Тем самым он подтвердил свое право ​ участвовать в третьем туре - республиканском конкурсе, который будет проходить ​ при Костанайской академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева. ​ ​

Старший лейтенант И. Мухадимов служит в УИС с 2017 года, пришел в учреждение переводом из вооруженных сил, где отслужил четыре года по контракту.

«Еще при собеседовании сотрудники кадрового аппарата обратили внимание на кандидата. «Активный, целеустремленный, грамотный, физически подготовлен», - резюмировали по итогам собеседования. Исмаил сразу был назначен в режимный отдел колонии. За это время освоил службу в группе кадровой политики. В феврале 2021 года ему предложили должность начальника отряда по воспитательной работе с осужденными. И здесь Исмаил Мухадимов​ нашел подход к каждому осужденному своего отряда, а это очень важное качество для воспитателя», - добавила И. Горнова.

Спустя год Мухадимов показал хорошие результаты в своей работе. Исмаил, неукоснительно исполняя требования должностных инструкций и нормативно-правовой базы, практикует применение различных форм и методов воспитательной работы с осужденными.

Добавим, это не первая победа И. Мухадимова.


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#Акмолинская область   #Пенитенциарная система  
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Автор:

Оксана Матасова

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