Лучшего снайпера определили среди гвардейцев в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Уральске прошли соревнования по пулевой стрельбе из пистолета Макарова и автомата Калашникова среди гвардейцев управления РгК «Батыс» Нацгвардии РК, передает МИА «Казинформ».

Программа соревнований представляла собой выполнение упражнения №1 по стрельбе из пистолета Макарова. Каждому военнослужащему давалась возможность совершить три пробных выстрела с расстояния двадцать пять метров по грудной мишени, а затем три зачетных.

Далее в упражнения номер №5 по стрельбе из автомата Калашникова каждому военнослужащему давалась возможность совершить три пробных выстрела с расстояния сто метров по грудной мишени, а затем десять зачетных.









«Огневая подготовка является одним из основных предметов боевой подготовки полевой выучки личного состава войск правопорядка, которая направлена на обучение военнослужащего огневому мастерству и умению вести меткий огонь на все дальности и в быстром темпе. Поэтому соревнования проводятся с целью повышения профессионального мастерства и выявления лучших стрелков.Участники на огневом рубеже выполняли упражнения контрольных и учебных стрельб из вооружения автомата Калашникова и пистолета Макарова», — рассказал главный судья соревнований, заместитель командующего РгК «Батыс» полковник Павел Ситников.

Наилучший результат показали сразу два участника соревнования, набравшие максимальные 30 очков.

В личном первенстве по стрельбе из пистолета Макарова: 1 место - полковник Болат Смагулов и майор Уахит Кистаубаев. 2 место - майор Мамай Губашев, 3 место - подполковник Берик Казиханов.

Самыми меткими в личном первенстве по стрельбе из автомата Калашникова: подполковник Талгат Бектурганов, майор Алексадр Кузьмин, подполковник, Берик Казиханов, которые и разыграли между собой призовые места.





В личном первенстве из автомата Калашникова среди женщин-военнослужащих самый лучший результат показала капитан Ольга Нелюбова.

Все победители и призеры награждены грамотами и ценными подарками от имени командующего РгК «Батыс» Национальной гвардии Республики Казахстан.