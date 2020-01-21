Лучшего следователя и дознавателя выбрали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В североказахстанской полиции лучшими следователем и дознавателем стали женщины-полицейские, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, лучших в профессии определили в подразделениях следствия и дознания по итогам прошлого года.

Лучшим следователем стала старший следователь следственного отдела управления полиции города Петропавловска Жайнагуль Ташмаханова. В органах внутренних дел она работает с 2008 года. Одним из важных показателей ее работы является тот факт, что суд не возвращал уголовные дела для дополнительного расследования. Всего за минувший год капитан полиции Ташмаханова расследовала 75 уголовных дел.





По линии дознания лучшей стала майор полиции Алтынай Бейсекеева. В органах внутренних дел она с 2007 года. Прежде была следователем. В 2015 году занимала звание лучшей в области. С февраля 2018 года работает в группе дознания отдела полиции Кызылжарского района.

«Уголовные дела по расследованию ДТП — одни из самых сложных. Дознаватель должен досконально изучить место происшествия, назначить необходимые экспертизы, объективно проанализировать все причинно-следственные связи. Учесть роль, которую играют время года, суток, погодные условия, состояние транспорта, многие другие факторы. В районе пришлось освоить и совершенно новую для меня сферу земельных отношений», - рассказала А.Бейсекеева.

Ни одно дело ей на доследование не возвращали. Всего за прошлый год А.Бейсекеева расследовала 91 преступление.

«Постоянное повышение своего профессионального уровня — один из важных критериев, по которым отбираются лучшие по профессии. Знание законодательства, приказов и инструкций, дисциплинированность, умение организовывать свою работу, отсутствие взысканий — по таким критериям определяются победители профессионального конкурса», - сказал начальник следственного управления Кайрат Касымбеков.

С 2016 года в конкурсе стабильно лидируют женщины.