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Лучшего сельского акима выбрали в Жамбылской области
30 Августа 2022 22:06

Лучшего сельского акима выбрали в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Победителя регионального этапа республиканского конкурса «Лучший сельский аким» назвали в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Конкурс «Лучший сельский аким» проводится по всей стране в рамках реализации Послания Главы государства «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации» Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы.

Как сообщили в департаменте Агентства по делам государственной службы по Жамбылской области, в ходе конкурса у каждого сельского акима была возможность проявить себя, показать свои практические результаты в работе, рассказать о своем вкладе в развитие сельских населенных пунктов.

«Сельского акима, добившегося наибольших высот, выбирала региональная комиссия, - пояснили в региональном ведомстве. - Жюри оценивали кандидатов по показателям социально-экономического развития конкретного сельского округа, поселка или села, по уровню разработки темы в мотивационном эссе и по проектной работе. Также особое внимание было уделено результатам опроса среди жителей населенного пункта и отзывам уполномоченного по этике».

В итоге было признано, что 12 кандидатов из 15 соответствуют установленным квалификационным требованиям, их допустили к этапу собеседования.

На собеседовании участники представили комиссии свои проектные работы по развитию населенного пункта и социально-экономических показателей вверенного им региона на ближайшие три года.

Кандидатом с лучшей проектной работой и лучшими результатами деятельности на посту акима сельского округа оказался аким Жамбылского сельского округа Кордайского района Айдар Биримкулов. Он становится победителем регионального конкурса «Лучший сельский аким».

Айдар Биримкулов будет представлять Жамбылскую область на республиканском этапе конкурса, пояснили в ведомстве.


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