Лучшего сельского акима выбрали в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области подвели итоги конкурса «Лучший сельский аким». Победу одержал глава Балкантауского сельского округа Каркаралинского района Аслан Рахимбергенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Региональный этап республиканского конкурса «Лучший сельский аким» организован департаментом по делам государственной службы по Карагандинской области. Заявки на конкурс поступили от сельских акимов из Каркаралинского, Нуринского, Осакаровского и Шетского районов.

Участники представили на суд комиссии свои проекты, направленные на улучшение жизни сельчан, и рассказали о перспективах решения социально-экономических проблем вверенных им территорий.

Члены комиссии изучили портфолио, проекты конкурсантов и присудили победу акиму Балкантауского сельского округа Каркаралинского района Аслану Рахимбергенову.

«Я уроженец Каркаралинского района. У меня два высших образования, бакалавр экологии, экономики и бизнеса. Трудовой путь начинал учителем экологии, НВП и педагогом-организатором в родной средней школе № 1 имени академика О. А. Жаутыкова в Каркаралинске. Затем работал методистом, главным специалистом отдела образования, физической культуры и спорта района, был директором районного молодежного ресурсного центра. Акимом Балкантауского сельского округа избран в 2020 году», – говорит Аслан Рахимбергенов.

За первый год работы на посту акима Аслан Рахимбергенов обеспечил жителей интернетом и сотовой связью. В прошлом году начат ремонт подъездной дороги к селу Карабулак протяженностью в 9,6 км.

«Это дорога районного значения. Она была в ужасном состоянии. Из-за этого автобусы, едущие в сторону Егиндыбулака, не заезжали к нам. Жителям приходилось выходить на трассе и иногда даже идти пешком более 9 километров до села. В прошлом году мы отремонтировали 1,8 км. Это переходящий проект. В этом году планируем завершить работы», – отметил аким.

В будущем глава сельского округа планирует построить грейдерную дорогу до отделения Айнабулак. Ее протяженность – 5,7 км.

«Зимой во время буранов Айнабулак постоянно заметает. Люди становятся заложниками снега. Если я одержу победу в республиканском этапе конкурса, смогу рассчитывать на то, что процесс строительства дороги ускорится. Ведь, согласно правилам конкурса, победителю помогают реализовать один проект», – добавил аким.

Также в Балкантауском сельском округе по инициативе акима организована выдача грантов для развития предпринимательства. Грантовые средства выделяют главы крестьянских хозяйств. Благодаря этому в прошлом году финансовую поддержку получили два начинающих предпринимателя. Они открыли пекарню и ателье.