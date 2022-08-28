28 Августа 2022 21:09

Лучшего сельского акима выбрали в Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Под эгидой Агентства по делам государственной службы по республике проводится конкурс «Үздіқ ауыл әкімі», путем представления своих проектных работ по развитию сельского округа на три года и информирования о показателях социально-экономического развития своей административной территории, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Абайской области.

Целью данного конкурса, является выявление и поощрение лучших сельских акимов, добившихся высоких практических результатов в работе, вносящих существенный вклад в развитие села.

По итогам конкурсного отбора региональной комиссией лучшим признан аким Малкельдинского сельского округа Аягозского района Исаханов Максат Гылымбекович (аким с января 2020 г.), представляющий Абайскую область на республиканском уровне.

Максат Исаханов родился в 1988 году в селе Баршатас, Чубартауского района, бывшей Семипалатинской области. Имеет высшее образование по специальности «Юриспруденция» Семипалатинского государственного университета им.Шакарима. Женат, имеет четверых детей.

Трудовой путь начал инспектором Центра обслуживания населения г. Аягоз. На государственной службе начал с главного специалиста аппарата акима Малкельдинского сельского округа (с 2017 года), до этого с 2013 по 2015 годы работал в данном аппарате акима в должности делопроизводителя.

Данный проект реализуется в рамках дорожной карты на 2022-2024 годы по переходу программы «Рухани жаңғыру» на этап национальной модернизации.