Лучшего сельского акима определят в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане определят лучшего сельского акима, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АДГС РК.
Агентством по делам государственной службы в рамках программы «Рухани Жаңғыру» проведет республиканский конкурс «Лучший сельский аким» направленный на выявление и поощрение лучших сельских акимов, достигших высоких практических результатов в работе, внесших вклад в развитие местного самоуправления и эффективное решение вопросов местного значения.
Конкурс стартует 25 мая и будет проводиться в два основных этапа:
I этап – региональный уровень (областной уровень);
II этап – республиканский уровень.
Результаты конкурса будут известны в сентябре 2020 года.
В ходе проведения конкурса будет учитываться мнение населения. Так, с июня месяца 2020 года на официальных сайтах акиматов областей будет размещен опросник для замера удовлетворенности населения эффективностью работы местного акима. Опрос включает в себя несколько критериев оценки, такие как эффективность мер, принятых по защите прав и законных интересов граждан,оказание госуслуг и поддержки многодетным и малообеспеченным семьям, социально уязвимым слоям населения, содействие в трудоустройстве и обеспечении занятости населения, развитию местной социальной инфраструктуры,взаимодействие с местным сообществом и др.
Кроме того, дополнительно к этому уполномоченные по этике каждого региона будут проводить анонимное анкетирование по вопросам соблюдения претендентами норм этики государственных служащих.
Результаты опросников позволят конкурсной комиссии объективно оценить каждого сельского акима.
Полная информация о правилах проведения конкурса размещена на официальном сайте Агентства по делам государственной службы www.gov.kz и акиматов областей.
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