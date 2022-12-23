Лучшего сельского акима определили в Казахстане

23 Декабря 2022, 19:33

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По инициативе Агентства по делам государственной службы проведен республиканской конкурс «Лучший сельский аким», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Для участия в конкурсе подали заявки порядка ста акимов сельских округов со всей страны. Наибольшую активность показали акимы Костанайской области – 14, Северо-Казахстанской – 12, и Жамбылской области – 12. Конкурс проводился в два этапа: региональный и республиканский уровни.

Участники регионального этапа защитили свои проекты, направленные на создание комфортных условий проживания населения в сельской местности, внесли предложения по устойчивому развитию сел с ожидаемым экономическим и социальным эффектом. На втором этапе оценивали способность сельских акимов решать практические задачи по проблемным ситуациям через ситуационные кейсы.

По итогам конкурса звание «Лучший сельский аким» получил аким Жаушыкумского сельского округа района Шардара Туркестанской области Нурбакыт Нурсейтов.

Второе место занял Вячеслав Симоненко - аким Новопокровского сельского округа Успенского района Павлодарской области, третье место - Оралбек Абшанов, аким сельского округа Айшуак Шалкарского района Актюбинской области.

Фото: пресс-служба АДГС РК