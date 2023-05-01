Лучшего режиссера народных театров выбрали в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области руководитель народного театра «Абыз» имени М. Рымжанова Бану Мукашева признана лучшим режиссером народных театров Каркаралинского района. В Каркаралинске подвели итоги театрального фестиваля «Театр – тәрбие бесігі». Артисты народных театров в течение почти двух недель радовали зрителей яркими постановками и креативными сценическими образами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Фестиваль посвящен 130-летнему юбилею одного из основателей казахского профессионального театрального искусства – Калибека Куанышпаева.

Звание «Лучшего режиссёра» присуждено руководителю народного театра «Абыз» имени М. Рымжанова Бану Мукашевой. Она представила на суд зрителей и театральных критиков пьесу по произведению Софы Сматаева «Ел ұраны – Қарқабат».

«В постановке мы попытались раскрыть образ Каркабат-ана. Постарались передать атмосферу того времени. Сейчас многие молодые люди не знают о матери Великой степи. Я всю жизнь проработала корреспондентом в каркаралинской газете. Параллельно руководила театром. После выхода на пенсию глубже погрузилась в его жизнь. Вместе с труппой мы подарили зрителям такие постановки, как «Елім-ай», «Шырғалаң», «Біржан сал», «Бір уыс дән», «Махаббат көпірі», «Шолпанның жұлдызы», «Жау тылындағы бала». Все они по достоинству оценены публикой. Присужденная мне номинация – это победа всего нашего коллектива», – сказала Бану Мукашева.

Бану Мукашева – член Союза журналистов Казахстана, лауреат премии акима Карагандинской области «Алтын сұңқар», награждена медалью «Еңбек даңқы» и многими другими.

Также специальная комиссия из числа театральных критиков выбрала лучших исполнителей мужской и женской ролей, лучших актёров сатирического жанра, эпизодической роли, обладателя лучшего голоса и лауреатов по ряду других номинаций.

«Фестиваль стал ежегодным. В этом году он проводился в шестой раз. Все народные театры представили свои лучшие постановки. Народный театр Егиндыбулака представил постановку по произведению Серика Сагинтая «Ахмет. Учитель нации». Театр имени Атыгая Шанина – «Тақиялы Періште». Очень острую тему поднял театр села Таттимбета. Он показал постановку по произведению Ж. Алмашулы «Қаладағы пәтер». Она отражает реалии нынешнего времени, когда молодые семьи тянутся в город за комфортной жизнью и сталкиваются там с проблемами. Мы надеемся, что фестиваль в будущем станет более масштабным», – отметили в отделе культуры и развития языков Каркаралинского района.