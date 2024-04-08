Лучшего преподавателя иностранного языка определили в Карагандинской области

В Караганде прошел областной конкурс «Лучший преподаватель иностранного языка» среди педагогов колледжей. Победу одержала Юлия Мазитова – Карагандинский высший гуманитарный колледж, передает корреспондент агентства Kazinform.

Всего в конкурсе приняли участие 17 педагогов. Они представили видеофрагменты уроков, сдали тестирование в формате Teacher Knowledge Test, после чего презентовали свои достижения в работе.

Фото: акимат Карагандинской области

Юлия Мазитова — магистр педагогических наук, педагог-исследователь. Работает в Карагандинском высшем гуманитарном колледже с 2005 года, преподает английский язык и спецдисциплины. Она активно применяет новые методики и подходы в своей работе, старается не просто учить студентов английскому языку, но и вдохновить их на саморазвитие, стремление к достижению высоких результатов, а также прививает навыки критического мышления.

— Одержать победу в конкурсе и стать лучшим преподавателем иностранного языка — большая честь и привилегия для меня. Моя профессия — это не просто работа, это моя любовь. Я счастлива, что могу делиться своими знаниями и вдохновлять студентов на изучение английского языка. Каждый день я вижу, как они развиваются, как открываются им новые возможности и горизонты. Это дар, который я ценю и благодарю каждого из своих студентов за доверие и поддержку, — сказала Юлия Мазитова.

Второго места в конкурсе удостоилась преподаватель Колледжа иностранных языков Рамиля Абдуллина. Она работает в колледже с 2009 года, магистр иностранной филологии.

— Я активно участвую в разных мероприятиях, постоянно повышаю уровень знаний, занимаюсь самообразованием. Участвовала в X Международной научно-практической конференции «Современные подходы в подготовке специалистов в системе технического и профессионального образования» и в III Международной ярмарке социально-педагогических инноваций в сфере образования, областном семинаре «Ярмарка педагогических идей». Для меня подобные конкурсы — это хороший опыт и возможность самосовершенствования, — отметила Рамиля Абдуллина.

Замкнула тройку победителей преподаватель Темиртауского многопрофильного колледжа «Мирас» Гульсим Шамшиева. Она работает в колледже с 2021 года, магистр педагогических наук.

Фото: акимат Карагандинской области

Конкурс был организован в Колледже иностранных языков под руководством Учебно-методического центра развития образования Карагандинской области.

Победителей наградили дипломами, участники получили сертификаты Учебно-методического центра развития образования.