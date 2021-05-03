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    12:30, 03 Май 2021 | GMT +6

    Лучшего педагога специального образования выявили в Акмолинской области

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области подведены итоги областного дистанционного конкурса «Лучший педагог специального образования», в котором приняли участие дефектологи, логопеды, социальные педагоги и психологи специальных организаций образования области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

    По информации пресс-службы управления образования, в области конкурс проводится впервые. Цель конкурса – выявление и распространения лучшего опыта среди педагогов специального образования.

    Для участия в конкурсе участники предоставляли портфолио. По итогам рассмотрения портфолио распределены призовые места.

    «Конкурс проведен в три этапа. После регистрации и приема материалов участников проведена оценка материалов экспертной комиссией и определение допущенных к презентации. На третьем этапе состоялась презентация лучшего опыта деятельности в специальной организации образования», - дополнили в пресс-службе.

    В номинации «Лучший социальный педагог» 1 место жюри отдали педагогу специального комплекса «детский сад-школа-интернат» села Урюпинка Аккольского района Светлане Матвиенко.

    Бегайдарова Зиягуль с областной специальной школы № 4 г. Кокшетау стала победителем в номинации «Лучший психолог».

    В номинации «Лучший логопед» жюри отдали 1 место педагогу межрайонной психолого-медико-педагогической консультации города Кокшетау Ларисе Леоновой. В номинации «Лучший дефектолог» 1 место – у Айгуль Кулбаевой из областной специальной школы № 4 города Кокшетау.

    Победители и призеры в каждой номинации получили диплом и денежный приз.


    Теги:
    Образование Акмолинская область
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