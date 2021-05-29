Лучшего педагога колледжа выбрали в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Обладателем гран-при областного конкурса «Үздік педагог-2021» стала преподаватель специальных дисциплин Высшего казахского педагогического колледжа им. Ж. Мусина города Кокшетау Алия Заманбекова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Акмолинской области подведены итоги заочного областного конкурса «Үздік педагог-2021» среди педагогических работников организаций ТиППО региона.

«За звание «Үздік педагог» боролись преподаватели общеобразовательных и специальных дисциплин из 27 учебных заведений области. Конкурс проводился по четырем турам: видео-ролик, эссе, портфолио, видео-урок. Педагогами была представлена целая палитра интересных и содержательных материалов. Но конкурс есть конкурс», - отметили в ведомстве.

Обладателем гран-при областного конкурса стала преподаватель специальных дисциплин ГККП «Высший казахский педагогический колледж им. Ж. Мусина города Кокшетау» Алия Заманбекова. Она удостоена диплома управления образования и денежного вознаграждения в сумме 875 100 тенге.

Номинации «Зерттеуші педагог» удостоилась мастер производственного обучения ГККП «Строительно-технологический колледж города Кокшетау» Балдырган Кусаинова, номинации «Шығармашыл педагог» - преподаватель обязательного фортепиано ГККП «Музыкальный колледж им. Биржан сала города Кокшетау» Людмила Бузина. Номинация «Жаңашыл педагог» досталась преподавателю педагогики и специальных дисциплин ГКП на ПХВ «Высший педагогический колледж города Щучинска» Елене Гарбуз, «Көшбасшы педагог» - преподавателю специальных дисциплин ГККП «Агротехнический колледж села Красный Яр» Оралу Сактаганову. А победителем в номинации «Эрудит-педагог» стала преподаватель специальных дисциплин ГККП «Высший технический колледж города Кокшетау» Ия Тарасевич.

Всем обладателям номинаций вручены грамоты и денежное вознаграждение в размере 50 тысяч тенге от ОО «г. Нур-Султан и Акмолинской области организация Казахстанского отраслевого профессионального союза работников образования и науки».

«Конкурс профессионального мастерства среди педагогических работников колледжей проводится с 2012 года. За весь период в областном конкурсе приняли участие более 150 педагогов. Все обладатели областного Гран-при подтверждали звание «Үздік педагог» на республиканском уровне. За эти годы девять педагогов стали обладателями звания «Үздік педагог». – добавили в ведомстве.

Победитель конкурса представит Акмолинскую область на республиканском этапе.