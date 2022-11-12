Лучшего оперуполномоченного выбрали в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В департаменте полиции Костанайской области проведен конкурс на звание лучшего оперуполномоченного 2022 года. Сотрудники криминальной полиции, показавшие результаты работы, были награждены, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В конкурсе каждый из сотрудников ведомства и территориальных подразделений показал высокие результаты в оперативно-служебной деятельности, в знании законов, в том числе продемонстрировал навыки по огневой и физической подготовке.

«Оперативная служба занимает особое место в структуре органов внутренних дел, сегодня от работы оперуполномоченных зависит раскрытие сложных и резонансных преступлений. Вы всегда должны помнить, что выполняете важную работу, поскольку находитесь под пристальным вниманием общества», - отметил начальник ДП Костанайской области Ерлан Омарбеков.

В конкурсе приняли участие более 20 оперуполномоченных сотрудников области. За первое место начальник департамента нагрудным знаком «Қазақстан Республикасына 30 жыл» отметил лейтенанта полиции отдела полиции города Лисаковска Кайрата Жукенова.

Второе место занял и получил наручные часы с логотипом МВД РК оперуполномоченный УП города Рудного Кайрат Гайсин. Сотрудник УП города Костаная Ерсын Алимов удостоен третьего места.

Благодарственными письмами начальника департамента полиции Костанайской области награждены лейтенант полиции Руклен Курсаитов, капитан полиции Жанат Себепов и старший лейтенант Ертан Казбаев.