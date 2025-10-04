РУ
телерадиокомплекс президента РК
    21:57, 03 Октябрь 2025 | GMT +5

    Лучшего оперуполномоченного выбрали в МВД

    В Министерстве внутренних дел завершился республиканский конкурс «Лучший оперуполномоченный». В мероприятии приняли участие сотрудники оперативных подразделений со всех регионов страны, передает Kazinform со ссылкой на ведомство.

    полиция
    Фото: Polisia.kz

    Конкурс проходил в несколько этапов. Участники сдавали тесты по законодательству, демонстрировали физическую выносливость и уровень огневой подготовки. Каждый из них доказал, что быть оперативником значит быть не только умным, но и выносливым, решительным и точным.

    По итогам состязаний места распределились следующим образом: 1 место — старший оперуполномоченный группы криминальной полиции Байганинского районного отдела полиции ДП Актюбинской области Ырзалы Сагынгалиев. Высокий уровень профессионализма и уверенность в действиях позволили ему стать лучшим в этом году. 2 место — оперуполномоченный Атбасарского районного отдела полиции ДП Акмолинской области Галымжан Мархабат. Один из самых перспективных и подготовленных сотрудников своего подразделения. 3 место — оперуполномоченный Управления криминальной полиции ДП города Астана Рустем Акимжанов. Отличился быстрой реакцией, знаниями и меткостью.

    — Подобные мероприятия не только мотивируют личный состав, но и способствуют повышению качества службы, — считают в МВД.

    Лучшего оперуполномоченного выбрали в МВД
    Фото: МВД РК

     

    Теги:
    МВД РК Закон и порядок Полицейские Конкурс Полиция
    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
    Автор
