Лучшего оперуполномоченного выбрали в МВД

Конкурс проходил в несколько этапов. Участники сдавали тесты по законодательству, демонстрировали физическую выносливость и уровень огневой подготовки. Каждый из них доказал, что быть оперативником значит быть не только умным, но и выносливым, решительным и точным.

По итогам состязаний места распределились следующим образом: 1 место — старший оперуполномоченный группы криминальной полиции Байганинского районного отдела полиции ДП Актюбинской области Ырзалы Сагынгалиев. Высокий уровень профессионализма и уверенность в действиях позволили ему стать лучшим в этом году. 2 место — оперуполномоченный Атбасарского районного отдела полиции ДП Акмолинской области Галымжан Мархабат. Один из самых перспективных и подготовленных сотрудников своего подразделения. 3 место — оперуполномоченный Управления криминальной полиции ДП города Астана Рустем Акимжанов. Отличился быстрой реакцией, знаниями и меткостью.

— Подобные мероприятия не только мотивируют личный состав, но и способствуют повышению качества службы, — считают в МВД.