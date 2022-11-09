Лучшего оперативника выбрали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В департаменте полиции Северо-Казахстанской области выбрали лучшего оперуполномоченного, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ведомства, лучшие результаты по всем параметрам показал оперуполномоченный управления криминальной полиции Марат Халимуллин. 35-летний майор служит в органах внутренних дел с 2005-го года. Трудится в отделе по раскрытию имущественных преступлений.

По словам начальника управления криминальной полиции Марата Жумалиева, майор зарекомендовал себя ответственным, грамотным, целеустремленным сотрудником. На его счету – раскрытие ряда преступлений категории тяжких, в том числе совершенных в прошлые годы.

В конкурсе участвовали 10 человек. Проводился он в три этапа: тестирование на знание законодательства и нормативно-правовых актов, огневая подготовка, зачеты по физической культуре. Проверялось владение специальными боевыми приемами.