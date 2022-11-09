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    22:46, 08 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Лучшего оперативника выбрали в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В департаменте полиции Северо-Казахстанской области выбрали лучшего оперуполномоченного, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы ведомства, лучшие результаты по всем параметрам показал оперуполномоченный управления криминальной полиции Марат Халимуллин. 35-летний майор служит в органах внутренних дел с 2005-го года. Трудится в отделе по раскрытию имущественных преступлений.

    По словам начальника управления криминальной полиции Марата Жумалиева, майор зарекомендовал себя ответственным, грамотным, целеустремленным сотрудником. На его счету – раскрытие ряда преступлений категории тяжких, в том числе совершенных в прошлые годы.

    В конкурсе участвовали 10 человек. Проводился он в три этапа: тестирование на знание законодательства и нормативно-правовых актов, огневая подготовка, зачеты по физической культуре. Проверялось владение специальными боевыми приемами.

    М. Халимуллину предстоит продемонстрировать свои навыки на республиканском этапе конкурса «Лучший оперуполномоченный».


    Теги:
    Северо-Казахстанская область МВД РК Правоохранительные органы
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