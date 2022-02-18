Лучшего начальника отряда системы ДУИС назвали в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе подвели итоги конкурса «Лучший начальник отряда», проводимого по поручению Министерства внутренних дел Республики Казахстан по всем учреждениям уголовно-исполнительной системы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Жамбылской области завершился заключительный этап конкурса на тему «Лучший начальник отряда» департамента уголовно-исполнительной системы по Жамбылской области.

«Конкурс проводится ежегодно и стал традиционным, - отметил при этом заместитель начальника ДУИС по Жамбылской области полковник юстиции Бекболат Ескеев, обратившийся к участникам и жюри конкурса. - Подобные мероприятия способствуют улучшению морально-психологического климата, стимулируют эффективность службы, повышение качества воспитательной работы с осужденными и совершенствование профессиональных навыков у работников ДУИС, повышают правовую культуру сотрудников».

Участниками конкурса стали начальник отряда УЖД 158/2 старший лейтенант юстиции Жансерик Абдикапаров, начальник отряда УЖД 158/4 капитан юстиции Мейрамбек Бекхожаев, начальник отряда УЖД 158/5 майор юстиции Айнур Ахашева, начальник отряда УЖД 158/7 лейтенант юстиции Нурбек Абилгазы.

В состав жюри по предложению начальника департамента Жамбылской области полковника юстиции Нияза Рыспаева пригласили независимых экспертов.

Это заместитель директора Жамбылского областного русского драматического театра Валерия Сон, директор учебно-образовательного центра инновация по обучению оказанию первой медицинской помощи Амангельды Салыков, инспектор ГКП майор юстиции Дидар Рыспеков, психолог по личному составу ГКП, капитан юстиции Анна Дмитриенко, почетный пенсионер департамента УИС Эльмира Кулекеева. В числе приглашенных сотрудников ДУИС присутствовали заместители начальников уголовно-исправительных учреждений Жамбылской области.

Модератором мероприятия выступила главный специалист по воспитательной и социально-психологической работе среди осужденных департамента УИС Жамбылской области Айгуль Танашева.

Участники конкурса продемонстрировали свои профессиональные навыки. Сегодня сотруднику воспитательной службы учреждений департамента необходимо знать и применять на практике требования нормативных правовых актов, регламентирующих его деятельность, обладать навыками физической и боевой подготовки, оказания первой медицинской помощи, ведения служебной документации, разбираться в сфере информационных технологий, грамотно планировать и выполнять служебные задачи.

По единогласному решению жюри победителем конкурса стал старший лейтенант юстиции Жансерик Абдикапаров - начальник отряда УЖД 158/2. Именно он будет представлять жамбылскую пенитенциарную систему в третьем завершающем этапе конкурса, который пройдет в Академии КУИС МВД Республики Казахстан в городе Костанае.

«Удостоившись чести быть в рядах жюри, смогла убедиться, что конкурс проходил честно и справедливо, - рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» Валерия Сон. - Победитель определен заслуженно. Ему присущи качества лидера, убедительная речь, дикция, коммуникабельность, у него отличная физическая подготовка, творческий подход к решению поставленных задач, воля к победе. Всеми этими качествами непременно должны обладать люди, оберегающие покой граждан своей страны. Защищая нас, рискуя собственным здоровьем и жизнью, они отдают долг Родине и в первую очередь нашему народу – казахстанским семьям. А ведь у каждого из них также есть своя семья, и дома ждут родители, жена, дети, которые бегут встречать папу с работы».

Собеседник отметила, что в трудные минуты проверяется сплоченность народа, его благоразумие и умение трезво оценивать ситуацию, не поддаваться провокациям, не становиться жертвами стереотипного мышления.

«Хочу сказать, что на работников правоохранительных органов сейчас столько негатива идет, в социальных сетях что творится. А ведь эти молодые ребята в январские дни защищали покой мирных граждан, рискуя своей жизнью. И хотелось бы, чтобы журналисты писали не только о их работе, а о них, как о личностях. В моменты подобных волнений самоотверженные ребята из правоохранительной службы уберегают нас от возможных трагических последствий. Их усилиями удается сдержать натиск тех, кто посягает на наше спокойствие, кто ставит под угрозу мирную жизнь наших детей. Наша сила – в единстве, а наша общая цель – беречь мирное небо над просторами родного Казахстана», - подчеркнула заместитель директора Жамбылского областного русского драматического театра Валерия Сон.

Напомним, на исходе минувшего года в Таразе, в художественной галерее этнокультурного комплекса «Древний Тараз», прошла выставка экспонатов декоративно-прикладного искусства ручной работы, сделанных заключенными в местах лишения свободы. Организаторами мероприятия стали сотрудники департамента уголовно-исправительной системы по Жамбылской области. «Искусство объединяет, исцеляет, пробуждает в человеке лучшие его качества и дает верный морально-нравственный ориентир», - отметили гости выставки.