Лучшего начальника отряда исправительных учреждений выбрали в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области прошёл конкурс на лучшего начальника отряда исправительных работ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДУИС области, конкурс проводился в 4 этапа. Всего участие приняли около 30 человек изо всех колоний области. На финальной встрече за право лучшего поборолись 4 человека.

Участники должны были предоставить презентации, а также рассказать о работе начальника отряда с видеороликом. В отборочном туре проходили этапы по тестированию на знание неправительственных правовых актов, ведению документации и заполнению дневника индивидуально-воспитательной работы осужденных, которые впоследствии и определили финалистов.

По итогам первое место занял начальник отряда отдела по воспитательной и социально-психологической работе среди осужденных УК-161/11 КУИС МВД РК (колонии-поселение) капитан юстиции Алексей Детков.

«Серебро» взял начальник отряда УК-161/3 КУИС МВД ( колония чрезвычайной безопасности) майор юстиции Асылхан Шакаев.

Бронзовым призером стал начальник отряда отдела по воспитательной и социально-психологической работе среди осужденных УК-161/2 КУИС МВД РК старший лейтенант юстиции(колония строгого режима) Арман Жарасбаев.

В департаменте отметили, что победившие будут защищать честь области на последнем этапе конкурса, который пройдет на базе Костанайской Академии МВД РК им. Ш. Кабылбаева.