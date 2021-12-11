Лучшего кусбеги выбрали на международном турнире «Қансонар-2021» в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Для участия в международном турнире «Қансонар-2021» около 60 пернатых хищников привезли кусбеги из Монголии, Кыргызстана, Турции, Венгрии и Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе управления физической культуры и спорта Акмолинской области, международный турнир среди мастеров охоты с ловчими птицами «Қансонар-2021» был посвящен Дню Независимости Республики Казахстан и памяти земляка, прославленного беркутчи Масипа Батырханулы.

Как отметил руководитель управления физической культуры и спорта Акмолинской области Асет Букубаев, этот турнир с 2017 года приобрел международный статус. С тех пор вот уже четвертый раз он проходит в Бурабайском районе.

«Идея проведения такого мероприятия особенно актуальна, ведь Казахстан является страной с многовековой историей, традициями и обычаями, которые мы не вправе забывать. И мы должны воспитывать у подрастающего поколения чувство патриотизма и гордости за нашу национальную историю, за свои истоки и духовное богатство великой степи!» – подчеркнул А. Букубаев.

«Турнир позволил погрузиться в традиционную культуру и ознакомиться с казахскими национальными традициями. Охота с пернатыми хищниками – это часть национального спорта. Соревнования проходили в три отборочных этапа. Оценивался внешний вид беркутов, соколов, ястребов, охотничьи костюмы самих беркутчи, которые, как правило, всегда изготавливались из трофейных шкур. Одним из главных элементов программы соревнований стал свободный полет хищников, их умение с минимальной траекторией полета по призыву своего кусбеги вернуться к руке. И, конечно же, шырга тарту. Этот этап турнира демонстрирует охотничьи способности ловчих птиц: умение быстро схватить лисью шкуру, которую тянет всадник», - рассказала пресс-секретарь ведомства Махаббат Большина.

По итогам двухдневных состязаний лучшим кусбеги признан Бекнияз Куанышбаев из Алматинской области. Ему достался главный приз – денежный сертификат на покупку автомобиля. Представитель Мангистауской области Айшуак Тайманов - на втором месте. Третьим стал Бүркітбай Жасұлан из Алматинской области.

В соревнованиях «Охота с ястребом» победил Серібекұлы Ерасыл из Нур-Султана, на втором месте Сейтжан Аян из Алматинской области, и замкнул тройку лидеров спортсмен из Мангистауской области Ерулан Кемелханов.

В соколиной охоте не было равных представителю Карагандинской области Танату Оспанкулову, на втором месте Арман Кушкаров из Атырауской области, третье место присудили Айшуаку Тайманову, который приехал из Мангыстауской области.

Почетной гостьей турнира стала всемирно известная девочка-беркутчи, этническая казашка из Монголии Айшолпан Нургайып. Она занимается охотой с ловчими птицами с восьми лет. Этому древнему искусству научил ее отец, который тоже приехал на этот турнир.







