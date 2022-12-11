Лучшего кусбеги определили на международном турнире в Акмолинской области

11 Декабря 2022, 07:23

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Для участия в международном турнире 60 пернатых хищников привезли кусбеги из Монголии, Кыргызстана, Турции, России и Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление физической культуры и спорта Акмолинской области.

В окрестностях Кокшетау состоялся Международный турнир среди мастеров охоты с ловчими птицами «Қансонар-2022», посвященный Дню Независимости Республики Казахстан и памяти земляка, прославленного беркутчи Масипа Батырханулы.

Как отметил руководитель управления физической культуры и спорта Акмолинской области Асет Букубаев, этот турнир с 2017 года приобрёл международный статус. Это знаковое мероприятие, выходящее на новый уровень, отражает задачи программы «Рухани жаңғыру». Организация подобных состязаний способствует возрождению традиций, обычаев казахского народа, стимулирует к изучению молодежь, сплачивает народы разных стран.

«Идея проведения такого мероприятия особенно актуальна, ведь Казахстан является страной с многовековой историей, традициями и обычаями, которые мы не вправе забывать. И мы должны воспитывать у подрастающего поколения чувство патриотизма и гордости за нашу национальную историю, за свои истоки и духовное богатство Великой степи», – подчеркнул Асет Букубаев.

Турнир позволил погрузиться в традиционную культуру и ознакомиться с казахскими национальными традициями. Охота с пернатыми хищниками – это часть национального спорта.

Соревнования проходили в три отборочных этапа. Оценивался внешний вид беркутов, соколов, ястребов, охотничьи костюмы самих беркутчи, которые, как правило, всегда изготавливаются из трофейных шкур.

Одним из главных элементов программы соревнований стал свободный полёт хищников, их умение с минимальной траекторией полета по призыву своего кусбеги вернуться к руке. И, конечно же, шырга тарту. Этот этап турнира демонстрирует охотничьи способности ловчих птиц: умение быстро схватить лисью шкуру, которую тянет всадник.

По итогам двухдневных состязаний лучшим кусбеги признан Сейтжан Аян из Алматинской области. Представитель Алматы Есентай Сұлтансері - на втором месте. Третьим стал Бердібек Сьез из Карагандинской области.

В соревнованиях «Охота с ястребом» победил Баятбай Ермұхан из Алматинской области, на втором месте также алматинец Сейтжан Алмаз, и замкнул тройку лидеров спортсмен из Астаны Серікбекұлы Ерасыл.

В соколиной охоте не было равных представителю Караганды Таңату Оспанкулову, на втором месте - Валихан Шыңғыс из Акмолинской области, третье место присудили также акмолинцу Кеңес Дархану.

Первый советник посла Турции в Республике Казахстан Турхан Дильмач выразил уверенность, что международное спортивное событие стало еще одним доказательством близких исторических и духовных связей народов двух стран.

Напомним, в 30-е годы прошлого столетия благодаря охотничьему промыслу Масип Батырханулы спас от голода свой аул, а в грозные 40-е вырученные от продажи ценной пушнины средства направлял на помощь фронту. За большой вклад в Великую Победу был награжден медалью «За самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны».

Отдавая дань уважения этой легендарной личности, в Акмолинской области проводят турнир среди мастеров охоты с ловчими птицами «Қансонар».