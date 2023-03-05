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Лучшего кулинара выявили в карагандинской колонии

Автор:  
Агата Мухамеджанова
5 Марта 2023, 18:54
Лучшего кулинара выявили в карагандинской колонии Фото: ДУИС Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В одной из колоний Карагандинской области провели кулинарный конкурс среди представителей разных национальностей. Несколько участников представили свои оригинальные блюда на суд жюри, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В учреждении средней безопасности №35 ДУИС по Карагандинской и Улытауской областям прошел кулинарный конкурс «Территория вкуса».

Участникам предстояло приготовить блюдо и красиво оформить, а также выступить перед членами жюри. Всего в конкурсе приняли участие шесть осужденных, каждый из которых представил на суд жюри оригинальное кулинарное произведение.

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В состав жюри вошли сотрудники администрации и Национальной гвардии, а также представитель отдела предпринимательства и промышленности Абайского района. По правилам конкурса, жюри оценивало вкус блюда, оформление и подачу.

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«Такое мероприятие в нашем учреждении проходит впервые. Все участники - молодцы, продемонстрировали высокий уровень подготовки, надеемся данный конкурс станет ежегодным и традиционным в нашем учреждении», - сообщил заместитель начальника учреждения №35 Еркебулан Акшолаков.

По итогам конкурса всем участникам были вручены сладкие подарки и грамоты, кроме того, победителям предоставят дополнительное свидание с родственниками.

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