Лучшего экскурсовода республики выбрали в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Кокшетау прошел первый республиканский конкурс «Лучший экскурсовод-2021». За почетное звание боролись 12 лучших экскурсоводов из Алматы, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Акмолинской областей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе управления культуры, архивов и документации региона, конкурсе был организован при поддержке акимата Акмолинской области в рамках проекта «30 звездных дней», посвященного 30-летию Независимости Республики Казахстан.

«Сегодня, в эпоху глобализации, одной из важных и ответственных задач является доведение до народа истории нашей страны, планов и дел по укреплению независимости. В этой связи музеи имеют большое значение для передачи истории нашего народа, истории, которая уходит корнями в века. Музей - это центр науки, культуры и истории. Музеи – это институт, объединяющий из поколения в поколение историю, этнографию, исторические личности, искусство нескольких эпох. Кроме того, именно в музее научно изучают наследие, показывают, пропагандируют и рассказывают историю, культуру, традиции и обычаи народа. Поэтому большое значение имеет глубина знаний, всестороннее развитие музейных экскурсоводов», - отметила руководитель управления культуры, архивов и документации Акмолинской области Айгуль Сабитова.

Как добавили в ведомстве, конкурс, посвященный юбилею Независимости, был организован для реализации специального проекта «Туған жер» программы «Рухани жаңғыру», пропаганды сакральных мест Казахстана, повышения культурного и образовательного уровня музейного работника через освоение историко-культурного пространства, развития чувства патриотизма, воспитания уважения и бережного отношения к истории и культуре родного края, содействия развитию экскурсионной деятельности.

По итогам конкурса Гран-при и сертификат на сумму 500 тысяч тенге были присуждены Валентине Павлик из историко-культурного центра Первого Президента РК города Темиртау Карагандинской области.

Первого места и сертификата на сумму 300 тысяч тенге удостоилась Аягоз Махметова из музея им. Малика Габдуллина города Кокшетау.

Обладателем второго места и сертификата на сумму 200 тысяч тенге стал музей истории города Кокшетау в лице Айнагуль Заит.

Третьего места и сертификата на сумму 100 тысяч тенге удостоился Александр Кургузкин из музея Костанайской области.

Также номинацией «Креативный экскурсовод» награжден Алиаскар Набиев, представляющий музейный комплекс Резиденции Абылай хана (Северо-Казахстанская область), номинацией «Приз зрительских симпатий» - Айгуль Серикова – Алматинский областной историко-краеведческий музей им. М. Тынышпаева.