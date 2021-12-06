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Лучшего digital-учителя выбрали в Алматы

6 Декабря 2021 21:33
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Лучшего digital-учителя выбрали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Лучшего digital-учителя определили в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Конкурс Digital Ustaz Almaty, призван популяризировать цифровизацию школьного обучения и выявить лучших digital-учителей города.

Проект приурочен к 30-летию Независимости РК и организован акиматом города Алматы, Фондом образования Нурсултана Назарбаева, Институтом современного образования EdCrunch Academy при поддержке МОН РК.

В рамках проекта были опубликованы бесплатные образовательные вебинары на YouTube, а также полезные и занимательные материалы в социальных сетях.

Всего для участия в первом этапе зарегистрировались 2 647 учителей. Задание первого этапа – создать мультимедийную статью-выполнили 243 участника, из них в следующий этап прошли 105 человек.

Далее конкурсантам предстояло разработать урок с использованием цифровых инструментов. 30 учителей, справившихся с этой задачей лучше всего, прошли в третий этап, представлявший собой первый в Казахстане интенсив-лагерь для учителей, проходивший с 21 по 26 ноября.

Занятия были посвящены актуальным темам digital-образования и включали в себя как теоретическую, так и практическую части. В качестве спикеров выступили восемь специалистов из Казахстана и стран СНГ, пятеро из них – признанные эксперты в области образования и цифровой педагогики.

По итогам Ustaz Camp определились 10 суперфиналистов, которые стали обладателями дипломов и ценных призов.

В церемонии награждения лучших учителей принял участие аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.

«Все это позволит повысить статус педагога, сделать профессию учителя привлекательной для молодежи и сократить кадровый дефицит в наших организациях образования. Считаю, что вопросы обновления и развития содержания образования не менее важны вопросов инфраструктуры и материально-технического обеспечения. Поэтому мы и дальше будем поддерживать прогрессивных педагогов, открытых к новому», - подчеркнул Бакытжан Сагинтаев.

Победителем конкурса стал учитель истории, заведующий кафедрой гуманитарных наук в Galaxy International School Сагингалий Калиев. Он поедет в Лондон, где пройдет практику в одной из английских организаций образования.

Второе место разделили Ерлан Нұғман и Нұрбек Серікұлы из лицея «Білім-Инновация», а третье место занял Ерлан Керімбай из школы № 31.


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#Алматы   #Образование   #Интернет   #Цифровой Казахстан  
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Автор:

Гульзат Сахова

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