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Лучшего айтыскера региона выбрали в Павлодарской области

6 Декабря 2021 16:27
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Лучшего айтыскера региона выбрали в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области назвали лучшего айтыскера региона. Зрители приехали практически со всех городов и районов области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Конкурс «Тәуелсіздікке тағзым» впервые за долгое время собрал айтыскеров со всего региона. Лучшего поэта определяли в течение двух дней.

Айтыс проходил на сцене областного казахского музыкально-драматического театра им. Ж. Аймауытова. Поболеть за любимых айтыскеров в Павлодар приехали практически из всех городов и районов области. В общей сложности конкурс собрал 28 участников.

В состав жюри, которое выбирало победителя, вошли именитые поэты, писатели и журналисты. Это главный редактор литературного журнала «Жұлдыз» Галым Жайлыбай, профессор Национального университета им. Л. Н. Гумилева Аманжол Альтаев, павлодарский поэт Арман Кани, руководитель литературно-художественного музея им. Бухар жырау Ербол Кайыров и главный редактор литературного журнала «Naizatas» Асыл Абишев.

В течение двух дней айтыскеры сражались друг с другом в мастерстве слова. В суперфинале сошлись Абзал Кабдраш, представлявший Актогайский район, и баянаулец Аспанбек Шугатаев. В итоге гран-при завоевал представитель Баянаульского района. Абзал Кабдраш стал обладателем первого места и миллиона тенге. Второе место разделили Рауан Кайдаров из Экибастуза и Куаныш Шорманов из Павлодара. Третье место присудили успенцу Бокену Жигеру и павлодарцу Мизаму Жумаали. Специальные призы получили Айбек Оралхан и Оразбек Саяхат.

В церемонии награждения принял участие аким Павлодарской области Абылкаир Скаков. Он напомнил, за годы независимости в регионе сформировался большой круг айтыскеров, успешно работает «Желдірме ақындар мектебі» и ежегодно проводятся городские и районные айтысы среди школьников и студентов. Абылкаир Скаков поздравил всех с успешно прошедшим айтысом и выразил надежду, что подобные встречи будут традиционными.


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#Павлодарская область   #Культура  
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