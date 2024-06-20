Лучшее из прошлого – в области Абай восстанавливают детскую железную дорогу

Пожалуй, в памяти каждого жителя Семея, заставшего время до 90-х годов прошлого века, остались дорогим воспоминанием поездки на острове по настоящей железной дороге в миниатюре. Однако любимый аттракцион, как и многие, не выдержал испытания временем, и современным детям он казался лишь городской легендой. И вот настало время, когда легенды возвращаются, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата области Абай.

Фото: акимат области Абай

С образованием области Абай в прежних границах в областной центр, город Семей, вернулось былое оживление. И невзирая на все трудности восстановления после долгих лет забвения, регион уже делает успехи. Запуск крупных логистических и инвестпроектов, триумфальное возвращение футбольной команды Елимай на верхние строчки турнирных таблиц, чемпионство команды по футзалу, обустройство новых современных общественных пространств и так далее с четкими оптимистичными планами на будущее.

Но есть и один проект из прошлого, о котором с ностальгией вспоминают жители города. Детская железная дорога когда-то была символом детства, отдыха и забав на острове посреди реки Иртыш.

О том, что ее планируют восстановить, рассказал аким области Абай Нурлан Уранхаев в ходе выездного брифинга Службы центральных коммуникаций при Президенте Казахстана, который проходил в Семее. И уже в прошлом году проект обрел форму – был изготовлен тепловоз, начали конструировать вагоны.

Весной текущего года началось восстановление насыпи на том же месте, где детская железная дорога располагалась исторически. Однако, чтобы только до нее добраться, потребовалось расчистить настоящие джунгли из поваленных гнилых и сухих деревьев, разросшегося карагача и убрать горы мусора, в том числе строительного.

Попутно расчистили и водопропускные трубы, давно забитые и заваленные теми же корягами и сухостоем. Теперь Тропу здоровья весной минует угроза подтопления.

– Первый этап – подготовка просеки. Фактически мы его уже завершили и по большей степени мы проводим уборку. Сейчас закупаем рельсы, шпалы, завозим инертный материал и подготавливаем насыпь. На этой неделе мы приступим к подготовке непосредственно основания под железную дорогу. Строить дополнительную инфраструктуру дорого, поэтому, вероятно, мы будем использовать старый перрон, который находится буквально в 20 метрах от лестницы у Тропы здоровья, - отметил заместитель директора ТОО «Семдортехника» Геннадий Пьянов.

Фото: акимат области Абай

На первом этапе длина железнодорожной дороги составит два километра – от моста на остров до Биологического центра. Стоит особо отметить, что вычищаются именно заросли деревьев там, где изначально проходила насыпь и сами пути, за 30 лет разрухи превратившиеся в мусорную свалку.

Сам же состав – тепловоз и вагоны готовы и отправлены в Семей. Изготовлением вагонов занимается Камбарский машиностроительный завод, который выпускает тепловозы и другую железнодорожную технику.

– Первые отгрузки прошли на днях, следующая 5 и затем 15 июля, это 3 вагона и тепловоз. В каждом вагоне 32 сидячих места, каждый вагон длиной 12 метров. Все предусмотрено таким образом, если трафик будет большой и поезд станет популярным, всегда можно заказать дополнительные вагоны, - добавил Геннадий Пьянов.

Обустройство таких социально-значимых мест проводится не за счет бюджета, а на средства спонсоров. Возрождение детской железной дороги имеет большое значение как для коренных жителей города, так и в целом для имиджа области Абай – ведь далеко не в каждом городе существует до сих пор подобная дорога. Сыграет свою роль и воспитательный фактор, не говоря уже об удобстве транспортного сообщения.

Фото: акимат области Абай

– Это ведь еще и популяризация профессии железнодорожника. Решение проблемы кадрового голода в этой сфере – одно из предназначений этой железной дороги. Все вагоны придут к нам в типовом цвете, поскольку была задумка брендирования вагонов – расписать их, чтобы сделать более привлекательными, чтобы люди хотели с ними сфотографироваться и так далее, - отметил представитель подрядной организации.

Детская железная дорога «Малый Турксиб» торжественно открылась в Семипалатинске 5 августа 1979 года во Всесоюзный день железнодорожника, пишет краевед и писатель Виктор Кашляк. В 90-е годы она пришла в упадок и постепенно разрушалась, состав растаскивали по частям.

Фото: акимат области Абай

Новое открытие первой очереди дороги планируется уже в конце лета текущего года. Состав в отличие от предыдущего будет работать круглогодично, в вагонах предусмотрено отопление. Как считает Геннадий Пьянов, это станет толчком к развитию острова как центра досуга и спорта жителей.