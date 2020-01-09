Лучше разъяснять акмолинцам новые механизмы АСП поручил Ермек Маржикпаев
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в акимате Акмолинской области под председательством главы региона Ермека Маржикпаева прошло совещание по внедрению новых механизмов адресной социальной помощи населению, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.
«В Послании народу Казахстана Президент страны поставил перед Правительством задачу скорректировать механизм назначения АСП в целях обеспечения ее прозрачности, справедливости и мотивации к труду, а также внедрить гарантированный соцпакет для детей из малообеспеченных семей.
Всего в 2020 году на выплату адресной социальной помощи 5 тыс. малообеспеченных семей (19,3 тыс. человек) предусмотрено 1,4 млрд тенге, из них 195 млн тенге - на гарантированный социальный пакет. Жалоб нет, обстановка в области стабильная, но тем не менее мы сегодня должны обсудить все вопросы детально, в частности, новую систему выплаты. В социальных сетях мы видим, что возникают вопросы, а значит необходимо лучше проводить разъяснительные работы», - отметил Ермек Маржикпаев.
В свою очередь, заместитель акима области К. Идрисов доложил о том, что более 4,5 тыс. детей из семей, получающих адресную социальную помощь, будет предоставлен гарантированный социальный пакет, включающий гигиенические принадлежности и продуктовый набор.
Стоит отметить, в регионе в 2020 году из областного бюджета в рамках всеобуча предусмотрено 224,3 млн тенге на организацию бесплатного горячего питания 9 тыс. школьников из малообеспеченных семей и 317,5 млн тенге - на обеспечение школьной формой и канцелярскими товарами.
В завершение совещания аким области Ермек Маржикпаев подчеркнул, что вопросы доставки гарантированных социальных пакетов для детей из малообеспеченных семей должны быть чётко отработаны местными исполнительными органами и находиться на контроле акимов всех уровней.Напомним, с 1 января в Казахстане введены новые правила получения адресной социальной помощи.
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