Лучше работать над профилактикой, чем над последствиями заболевания – врач о вакцинации

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ – Для собственной безопасности человека лучше работать над профилактикой, чем над последствиями заболевания. Такое мнение о вакцинации высказала врач общей практики городской столичной поликлиники №8 Шолпан Дайрабаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У новорожденных проводится специальная вакцинация против туберкулеза. Туберкулез стал социальной болезнью, часто распространяющейся в среде. Основная цель прививки – предотвратить заболевание среди детей и взрослых. Также детей прививают вакцинами против кори, пневмококка, полиомиелита, гепатита В. Мы впервые получаем вакцину против коронавирусной инфекции, однако, как видим, с вакциной знакомы с первых дней нашего рождения. Если в детстве не прививать детей от различных заболеваний, от заболеваний, мы не сможем защитить их в будущем», - отметила Шолпан Дайрабаева.

Что касается вакцины от коронавируса, сегодня в стране можно получить четыре вида вакцины: отечественная QazVac, российская «Спутник V», также вакцины Hayat-Vax, CoronaVac.

«Все они находятся на третьей клинической фазе испытаний. По прогнозам наших ученых, в процентном соотношении наша отечественная вакцина эффективна на 96 %. В целом, все вакцины, которыми прививают детей, не защищают полностью от вируса, но эффективность у них высокая. То же самое касается и вакцины от коронавируса. Есть вероятность подхватить инфекцию после получения прививки, но перенесете болезнь в легкой форме», - пояснила врач.

По словам Шолпан Дайрабаевой, для собственной безопасности человека лучше работать над профилактикой, чем над последствиями заболевания.

«Когда человек заболевает, не известно, как он перенесет болезнь, какими будут последствия», - считает она.

Шолпан Дайрабаева развеяла мифы о том, что женщины сталкиваются с бесплодием после вакцинации.

«Недавно произошел один интересный случай. Моя пациентка, которой 50 лет, рассказала о том, что она забеременела. Как вы знаете, в этом возрасте женщин настигает менопауза, наступает климакс. Случайно встретившись со мной в поликлинике, она призналась, что не думала забеременеть. Она, к примеру, связала эту случайную беременность с вакциной. После получения прививки через две-три недели моя пациентка узнала о том, что ждет ребеночка. Поэтому хочу сказать, что информация о бесплодии после получения вакцины – миф. Все покажут дальнейшие исследования. Однако радует, что женщины, которые долгое время не могли забеременеть, имеют шанс стать мамами. Еще один интересный случай, которым хочу поделиться это то, что после вакцинации у одной женщины менструальный цикл стал регулярным», - отметила врач.

По ее словам, когда медики столкнулись с этим заболеванием, не знали, что их ждет впереди, к каким осложнениям может все привести.

«По словам врачей, количество заболевших увеличилось за последние несколько недель. Мы должны уметь принимать здравое решение. В нашем случае – это вакцинация. Вакцину же не сразу ставят на человека. Сначала она проходит все доклинические и клинические исследования, а только потом применяют на людях. Если наша отечественная вакцина получит сертификат по итогам третьих клинических исследований, для нашего государства станет величайшим достижением. Среди стран СНГ – наши ученые одними из первых разработали собственную вакцину, поэтому считаю правильным прививаться», - добавила Шолпан Дайрабаева.