Лучше придерживаться принципа «Я должен быть защищен» - иммунолог

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Заведующая кафедрой общей иммунологии КазНМУ им. Асфендиярова Эльмира Битанова, выступая на брифинге Региональной службы коммуникаций города Алматы, призвала горожан не верить мифам, распространяемым о вакцине против коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам иммунолога, перед вакцинацией не имеет смысла делать анализ на антитела, поскольку их наличие никак не мешает действию вакцины.

Эльмира Битанова отметила, что отказываться от прививки не стоит даже тем, кто уже перенес коронавирусную инфекцию. Со временем количество антител к COVID-19 уменьшается, и возникает опасность повторного заражения.

Иммунолог развеяла миф о том, что после первого этапа вакцинации иммунитет снижается и опасность заражения коронавирусной инфекцией растет. Спикер назвала нормальными побочные явления, так как большую опасность несет сам вирус. Она также отметила, что не стоит бояться, что вакцина приведет к онкологии и другим генетическим заболеваниям, это очередной вредный миф.

Эльмира Битанова подчеркнула, что вакцинация – один из наиболее действенных инструментов для предупреждения и распространения инфекционных заболеваний. Она объяснила, как работает любая вакцина.

«Вакцина создана таким образом, что может активировать иммунную систему. Она приводит к тому, что включаются механизмы так называемого врожденного иммунитета. Далее подключается адаптивный иммунитет. Эта цепочка заканчивается при первой встрече с антигеном. Затем формируются клетки памяти. Они уникальны, они знают о возбудителе. Этим продиктовано наличие двух туров вакцинации», - сказала Эльмира Битанова.

Она обратила внимание, что не стоит переживать, когда после вакцинации поднимается температура, такая реакция заложена в иммунном ответе.

Иммунолог добавила, что и вакцинированным необходимо продолжать соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы, так как вирус продолжает циркулировать.

Отвечая на вопросы журналистов, Эльмира Битанова сообщила, что стоит избегать нахождения в тесных непроветриваемых помещениях. Несет опасность транспортировка вируса при включенном кондиционере с общей системой кондиционирования в закрытом помещении.

«Вирус может транспортироваться из одной комнаты в другую, как это произошло на лайнерах в Японии, когда люди заразились, не выходя из собственных кают», - сказала Эльмира Битанова.

По ее словам, кондиционер, отдельно установленный в одном помещении, не может перенести вирус, но его холодный воздух может стать триггером для заражения простудными заболеваниями.

Эльмира Битанова также затронула вопрос об антителах. По ее словам, до сих пор в научных кругах проходят дискуссии по этой теме. Иммунолог считает, что лучше не гнаться за подсчетом количества антител, так как бывают периоды, когда они исчерпываются, в то же время у человека сохраняются клетки памяти.

«Лучше придерживаться принципа «Я должен быть защищен» и продолжать соблюдать санитарные нормы, вакцинироваться», - призвала медик.

Завершая свое выступление на брифинге, Эльмира Битанова вспомнила ряд разрушительных эпидемий, которые за последние два столетия унесли миллионы жизней людей, в том числе и детей. В связи с этим она попросила всех зараженных не нарушать режим изоляции, а все население призвала продолжать носить маски и прививаться от коронавируса.



