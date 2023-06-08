Лучше отдохнуть в Турции, чем в Бурабае – аким Акмолинской области ответил на возмущения казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев ответил на возмущения казахстанцев, что лучше отдохнуть в Турции, чем в Бурабае, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Про отдых в Бурабае всегда говорят, что дешевле отдохнуть в Турции. Много жалоб в сезоны касательно инфраструктуры, те же туалеты и мусор. Как вы подготовились к новому туристическому сезону?» - спросили на брифинге акима Акмолинской области.

«Если у нас раньше за сезон приезжали до 300-400 тысяч человек, то сегодня мы считаем миллионами. В этом году ожидается приезд 1 млн 200 тысяч туристов. Мы создали рабочую группу. Вы знаете, что Щучинско-Боровская курортная зона – это национальный парк УДП РК. Мы наладили большую конструктивную работу. Очень серьезно готовимся. Как местный исполнительный орган приобрели и мусоровозы, увеличили количество контейнерных площадок. Более 100 урн купили. Кроме этого, сам поселок приводим в порядок. Очень много дорожного полотна. В мае-июне стараемся завершить все работы в дорожной отрасли. Работа большая идет», - сказал аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев на брифинге в СЦК.

Глава региона также обратился к туристам, приезжающим отдыхать в Бурабай.

«Хотел бы попросить туристов. Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Хотел бы сказать, чтобы туристы не оставляли мусор. Если раньше три раза в день собирали, то сегодня убираем 6 раз в день. Мусор же не приезжает откуда-то. Люди оставляют. Нашим ребятам, которые занимаются уборкой, приходится выслушивать отрицательные комментарии от населения. Блогосфера очень активная: все показывают, где, что увидели. Нужно очень бережно относиться к лесу. Его не так много в стране. В прошлом году порядка 30% пожаров вовремя заметили, поставили систему, которая видит, где произошел дым. Вовремя распознали и тушим. Прошу относиться к лесу бережно», - отметил Ермек Маржикпаев.

Он добавил, что все переживают за туристический сезон.

«Мы готовимся. Нацпарк тоже серьезно готовится. На территории нацпарка будут установлены зоны барбекю, где можно даже разжигать костры. Будет контролируемая ситуация. Кроме этого, делается много смотровых площадок. Что касается цен, это уже стало особым мемом: чем в Бурабай поехать, лучше в Турцию съездить. Но понятно, если приехать в Rixos, Windam Garden – это отели международного уровня. Конечно, там цены… но, у нас есть все сегменты для любой категории, начиная от домиков двуместных по 10 тысяч тенге, 30 тысяч тенге. Это конкурентная среда. Цену определяет рынок», - добавил Ермек Маржикпаев.